Nikolay Svechnikov\'un Annesi İstanbul\'da

İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin ait olduğu değerlendirilen Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın annesi Galina Svechnikov DNA testi için Adli Tıp Kurumuna geldi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından geçtiğimiz yılın ağustos ayında İstanbul Boğazı'nda 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova suda kaybolmuştu. Dün Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında bir ceset bulunmuş, sudan çıkarılan ve üzerinde mayo olduğu öğrenilen cesedin, 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği değerlendirilmişti. Kıyıya çıkarılan ceset, kapsamlı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna getirilmişti.

Acılı aile Adli Tıp Kurumuna geldi

Cesetin otopsi işlemleri sürerken, Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın annesi Galina Svechnikov de eşiyle birlikte DNA testi için İstanbul'a geldi. Rusya'dan İstanbul'a gelen acılı anne Galina Svechnikov ve eşi, Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumuna geçti. Ailenin, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL