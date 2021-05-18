Niksar Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama - Son Dakika

Niksar Belediye Meclisi bildiri yayınlayarak İsrail'in Filistin'e karşı sergilediği saldırgan tavrını kınadı.

Niksar Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Özdilek Özcan başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Özcan'ın önerisiyle AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin meclis grupları, ortak bildiri yayımlayarak İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı. Başkan Özdillek tarafından okunan metinde şu ifadelere yer verildi: "Niksar Belediyesi Meclisi olarak, Müslümanların ilk kıblesi, Mescid-i Aksa ve çevresinde, İsrail'in Ramazan Bayramı arefeside başlattığı, çocuklar ve kadınlar dahil, çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. Zalim İsrail'in, Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistinli kardeşlerimize yönelik uyguladığı şiddet ve yıkıcı eylemler ile Filistinli kardeşlerimizin ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimler vahim bir boyut kazanmıştır. İsrail, Mukaddes Mekan Mescid'i Aksa ve çevresinde gerçekleştirdiği eylemlerde, çocuklar dahil olmak üzere şehitliğe inanmış, zulme göğüs geren, ümmetin izzetine sahip çıkan 61'i çocuk 36'sı kadın olmak üzere 212 Filistinli kardeşimiz şehit olmuş, 1400 kardeşimiz ise yaralanmıştır. İsrail'in insanlık onurunu hiçe sayarak tüm insanlığa karşı yaptığı bu zulmü, akan kanları ve ağlayan analarımızı gördükçe yüreğimiz yanıyor, vicdanımız parçalanıyor, boğazımız düğümleniyor. Mazlum ve savunmasız kardeşlerimizin şehit haberleriyle içimiz kan ağlıyor. İsrail'in yaptığı bu zulme sessiz kalan tüm dünya kamuoyu, bu zulme ortak olmuştur, bu zulmü yapanlar kadar susanlar da zalim olarak tarihe geçecektir. Kudüs, biz Müslümanların ilk kıblesi, Mescidi Aksa'nın bulunduğu, Peygamberimizin Miraç'a çıktığı, mukaddes saydığımız bir beldedir. Kudüs, yüzyıllardır İslam beldesi, yüzyıllardır bizlerin gönlünde ayrı bir yeri olan mukaddesatımızdır"

Bildiri ile İsrail'in sergilediği saldırganlığa ve Filistin halkına yapmış olduğu zulme karşı durmaya davet eden Başkan Özcan, "Hak davasında, haklı mücadelesinde Filistinli kardeşlerimiz asla yalnız değildir. Kudüs sevgili Peygamber Efendimizin bizlere emanetidir. Onun zulüm altında çiğnenmesine asla izin vermeyeceğiz. İsrail'in bu işgalci ve insanlık onurunu çiğneyen eylemleri, ezanımızın Kudüs semalarında yankılanmasına engel olamayacaktır. Şehitlerimize şahitlik ederiz ki Kudüs meselesi onur meselemizdir. Bugüne kadar Siyonist İsrail'in yaptığı zulümlerde şehitlik mertebesine ulaşan tüm Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - TOKAT