Niksar\'da Minibüste Yangın

Tokat'ın Niksar ilçesinde seyir halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü.
Bülent Toprak'ın kullandığı 55 AFM 338 plakalı minibüsün motor bölümünde, Niksar-Erbaa kara yolu Güreşme beldesi yakınlarında yangın çıktı.
Sürücü, aracını yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu söndürülen yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi.
