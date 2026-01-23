Niksar\'da Panelvanda Yangın Paniği

Tokat'ın Niksar ilçesinde seyir halindeki panelvanda çıkanyangın, paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, olay D-100 karayolu Gürçeşme mevkiinde meydana geldi. B.T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen panelvan, Reşadiye istikametinden Erbaa yönüne seyir halindeyken kaput kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, minibüste maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT