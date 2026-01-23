Niksar'da Tarıma Dayalı Sera OSB Projesi İmzalandı - Son Dakika
Niksar'da Tarıma Dayalı Sera OSB Projesi İmzalandı

23.01.2026 11:28
Niksar'da Tarıma Dayalı Sera OSB'nin fizibilite sözleşmesi imzalandı, sürdürülebilir üretim hedefleniyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) fizibilite projesinin sözleşmesi imzalandı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen Katma Değerli Üretim ve İhracat Odaklı Fizibilite Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projenin sözleşmesi, Niksar Kaymakamlığında OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile Niksar Kaymakamı Kadir Perçi tarafından imzalandı.

Proje kapsamında Niksar ilçesinde 1368 dönüm alanda kurulması planlanan Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB'nin teknik, ekonomik ve mali açıdan fizibilitesinin ortaya konulması hedefleniyor.

Hazırlanacak fizibilite raporunda modern seracılık altyapısı, parselizasyon planları, enerji ve ısıtma sistemleri, pazar ve ihracat analizleri ile yatırım maliyetlerine yer verilecek.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından ilçenin tarihi kimliğini yansıtan görseller eşliğinde Kültür Turizm Tanıtım ve Projeler Genel Koordinatörü Danişmend Hüseyin Şahin tarafından sunum gerçekleştirildi.

Niksar Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından yürütülecek proje ile Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde Tarıma Dayalı İhtisas OSB kuruluş sürecinin başlatılmasına yönelik güçlü altyapı oluşturulması amaçlanıyor.

Projenin Niksar'ın tarımsal potansiyelini modern, teknoloji odaklı ve sürdürülebilir bir üretim modeline dönüştürerek Orta Karadeniz bölgesinin rekabet gücünü artırması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İhracat, Ekonomi, Güncel, OSB, Son Dakika

