Niksar Ulu Cami Restorasyonu Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Niksar Ulu Cami Restorasyonu Devam Ediyor

Niksar Ulu Cami Restorasyonu Devam Ediyor
26.01.2026 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesindeki Ulu Cami'nin restorasyonu, tarihi dokuya uygun devam etmekte.

Tokat'ın Niksar ilçesindeki tarihi Ulu Cami'nin restorasyonu sürüyor.

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan, Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, AK Parti Niksar İlçe Başkanı Akif Karataş, Ulu Cami'de devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Beyazıt, yetkililerden restorasyon hakkında bilgiler aldı.

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, restorasyonun caminin tariha dokusuna uygun şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Kızak yarışları

Niksar ilçesinde geleneksel sporları yaşatmak amacıyla Çamiçi Yaylası'nda kızak şenliği gerçekleştirildi.

Niksar Belediyesi tarafından Çamiçi Yaylası'nda organize edilen geleneksel kızak şenliğine AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği etkinlikte, katılımcılar kızakla kayarak karın ve kışın keyfini doyasıya çıkardı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Niksar, Tokat, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niksar Ulu Cami Restorasyonu Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıl sonra Marmara’ya döndü Fiyatı 3 bin 500 TL 40 yıl sonra Marmara'ya döndü! Fiyatı 3 bin 500 TL
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale Sosyal medya ikiye bölündü Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü
Vahşet bu evde yaşandı Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi

10:36
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
10:11
Bağcılar’da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
09:11
“Saç örme“ akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
"Saç örme" akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
08:56
Savaşın ayak sesleri Tahran’dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 11:01:24. #7.11#
SON DAKİKA: Niksar Ulu Cami Restorasyonu Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.