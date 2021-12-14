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Nil Karaibrahimgil'in "Uyan Anne, Uyan Baba" şarkısı iklim değişikliğine dikkati çekiyor - Son Dakika

Nil Karaibrahimgil'in "Uyan Anne, Uyan Baba" şarkısı iklim değişikliğine dikkati çekiyor

14.12.2021 15:32
Nil Karaibrahimgil'in "Uyan Anne, Uyan Baba" şarkısı iklim değişikliğine dikkati çekiyor

Nil Karaibrahimgil'in iklim değişikliğine dikkati çekmek için yazıp, söylediği, "Uyan Anne, Uyan Baba" şarkısı, dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Nil Karaibrahimgil'in iklim değişikliğine dikkati çekmek için yazıp, söylediği, "Uyan Anne, Uyan Baba" şarkısı, dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Yuvam Dünya Derneğinin başlattığı proje kapsamında, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın de yer aldığı şarkının tanıtım etkinliği, 42 Maslak Good Spaces'te gerçekleştirildi.

Yuvam Dünya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Kocabıyık, etkili iletişim yöntemlerinin mesajları iletmede yaratacağı farka, sporun kapsayıcı etkisine, kültür ve sanatın iyileştirici gücüne inandıklarını söyledi.

Sanat ve sporda sürdürülebilir değişimi harekete geçirebilmek için büyük bir potansiyel bulunduğunu belirten Kocabıyık, "İnsanlığın bugüne kadar karşı karşıya kaldığı en büyük krizi topluma doğru bir şekilde aktarmanın ve hep beraber kültürel dönüşümü gerçekleştirmenin yolu da bu. İklim krizi geleceğin değil bugünün sorunu. Bu yüzden toplumun kalbine dokunabilecek insanlara en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemdeyiz." ifadelerini kullandı.

"Hep beraber el ele bir şey yapmamız gerekiyor"

Nil Karaibrahimgil de "Uyan Anne, Uyan Baba"nın bugüne kadar yazdığı en kıymetli şarkılardan biri olduğunu dile getirdi.

İklim değişikliğiyle ilgili herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine dikkati çeken Karaibrahimgil, "Artık hepimiz yuvam dünyanın insanlarıyız ve hep beraber el ele bir şey yapmamız, beraber hareket etmemiz gerekiyor." dedi.

Karaibrahimgil, şarkının klibini izlediğinde çok etkilendiğini ve tüylerinin diken diken olduğunu söyleyerek, "Umarım size ve bütün annelere babalara bir uyanma çağrısı olur, bir çığlık olur. Hepimiz uyanırız ve bu iş için bir şeyler yaparız, elimizi taşın altına koyarız." ifadelerini kullandı.

20 sene önceki kıyafetini giydi

Klipte 20 sene önceki bir elbiseyi giydiğini belirten şarkıcı, bundan sonra konserlerinde de var olan kıyafetlerini giymeye, daha az seyahat etmeye, mümkün olduğu kadar az atık üretmeye çalışacağını anlattı.

Karaibrahimgil, şarkının bir çağrı niteliğinde olduğunun altını çizerek, "Çocukların, gençlerin, bizlerin geleceği için hepimiz biliyoruz ki artık acilen harekete geçmek zorundayız." dedi.

Katıldığı bir programda şarkılarının Barış Manço'nun şarkılarına benzetildiğinin gündeme geldiğini anlatan şarkıcı, "Benim için tabii büyük bir şeref ve onur Barış Manço ile karşılaştırılmak. Kendisi benim de çocukluğumda çok dinlediğim, önemsediğim ve etkilendiğim birisi." diye konuştu.

Prof. Dr. Levent Kurnaz ise iklim değişikliğinin bir numaralı sorun olarak ele alınması gerektiğini belirterek, "Yani biz şu anda hep başka şeyleri daha önemli problemler olarak konuşuyoruz. Ama hani bir yanda da dünya elimizden gidiyor. Dünya elimizden giderken geri kalan problemlerin çok fazla önemli olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Çevresel problemlere de dikkati çeken Kurnaz, "Bu sadece iklim değişikliği de değil, iklim değişikliği bunlardan en ileride olanı ama yavaş yavaş kaynaklarımız kısıtlanmaya başlıyor. Onu da konuşmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Nil Karaibrahimgil, Barış Manço, İstanbul, Yuvam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nil Karaibrahimgil'in 'Uyan Anne, Uyan Baba' şarkısı iklim değişikliğine dikkati çekiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nil Karaibrahimgil'in "Uyan Anne, Uyan Baba" şarkısı iklim değişikliğine dikkati çekiyor - Son Dakika
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