Nilüfer Belediyespor Galatasaray'ı 3-0 Yendi

Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan
Nilüfer Belediyespor Eker: Cajic, Ecenur Aksoy, Buse Pehlivan, Ndiaya, Yasemin Şahin, Shemanova (Merve İzbilir, Ünzilenur Hacıoğlu, Burcu Yönder, Edwards)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Timmerman, Carutasu, Aslı Tecimer, Yuanyuan, Naz Aydemir Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, Grobelna, Yasemin Güveli, Ayçin Akyol, Bongaerts, Sylla)
Setler: 28-26, 25-16, 27-25
Süre: 92 dakika (31, 23, 38)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, sahasında Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.
