Nilüfer'de Caz Tatili dolu dizgin sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Nilüfer'de Caz Tatili dolu dizgin sürüyor - Son Dakika Magazin

Nilüfer'de Caz Tatili dolu dizgin sürüyor

6 saat önce

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 5. Uluslararası Nilüfer Caz Tatili, Bilal Karaman QUARTET konseriyle devam etti.

Nilüfer'de Caz Tatili dolu dizgin sürüyor, System.String[]

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 5. Uluslararası Nilüfer Caz Tatili, Bilal Karaman QUARTET konseriyle devam etti.


Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 5. Uluslararası Nilüfer Caz Tatili'nin bu kez konuğu, Bilal Karaman QUARTET oldu. Nilüfer Caz Tatili kapsamında Uğur Mumcu Sahnesi'nde konser veren Bilal Karaman ve ekibi, cazseverlere keyifli anlar yaşattı. Cazın özünde olan yenilik arayışının peşini bırakmayan ve projelerindeki farklılıklarla dikkat çeken Karaman, kendine has gitar tonuyla yayınladığı albümlerle caz dünyasında önemli çalışmalara imza attı. Bursalı müzikseverlere yaklaşık iki saat süren bir konser veren Bilal Karaman, caz müziğin paylaşım zemini bulması için Caz Tatilini düzenlediği için Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür ederek, bu tür faaliyetlerin örnek olması dileğinde bulundu.


Nilüfer Caz Tatili çerçevesinde sadece caz konserleri değil müzik üzerine söyleşiler ve atölye çalışmaları da yapılıyor. Bilal Karaman konser öncesi Nazım Hikmet Kültürevi'nde 'Gelenekten geleceğe Anadolu müziğinin dönüşümü' adlı bir söyleşi gerçekleştirdi. Başarılı olmak için araştırmacı olmak gerektiğini ifade eden Karaman, "Geçmişte yapılanları iyi araştırmak gerekir. Eserler ve enstrümanlar bölgelere göre değişim gösterebilir. Mesela bir yaylada gitar çalmak etkili olmaz. Bir salonda da davul zurna olmayabilir. Ben küçük yaşta müzikle tanıştım. Sokağı da gördüm, çok iyi isimlerle de çalıştım. Çok iyi gözlemlerim oldu. Sanatta en geçerli şey kendin olmaktır. Taklit başarı getirmez" dedi.


Caz müziğinin sevilen isimlerinden Sibel Köse de Caz Tatili kapsamında müzikseverlerle söyleşide buluştu. Şarkı söylemek ve caza yön vermiş kadın şarkıcılar üzerine konuşan Sibel Köse, Nilüfer Belediyesi'ne bu faaliyet için teşekkür etti. Üniversite yıllarında caz söylemeye başladığını ifade eden Köse, " Türkiye'deki cazın büyük ustalarıyla çalışma fırsatı bulduğum için çok şanslıyım. Birçok farklı ülkede müzisyenlerle şarkı söyleme imkanı buldum. Caz gençlerin ilgisini çekmeye başladı. Bizim başladığımız dönemde bazı işlere ulaşmak, kayıt bulmak, bilgi bulmak daha zordu. Şimdi her şeye ulaşmak daha kolay. İlginin artması beni sevindiriyor. Caz, insanların içindeki enerjiyi karşısındaki ile kolay paylaşabildiği bir müzik türüdür" diye konuştu.


5. Uluslararası Nilüfer Caz Tatili kapsamında Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi'nde Akın Togay tarafından ritim atölyesi düzenlendi. Togay, çeşitli müzik aletleri ile ritim tutmayı ve inceliklerini katılanlara aktardı. - BURSA

nilüfer belediyesi, Bilal Karaman, Karaman, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yeni aldığı aracıyla canlı yayın yapan sürücü, şans eseri kurtuldu
Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'ı salladı Şarkıcı Tuğba Ekinci, Instagram hesabından Al Pacino'ya hayranlığını gösterdi

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 18:48:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nilüfer'de Caz Tatili dolu dizgin sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]