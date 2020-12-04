Nilüfer'de fidan dikimi başladı - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi kenti daha yeşil hale getirmek için fidan dikimlerini sürdürüyor. Yeni sezonda Nilüfer Belediyesi aralık ayından mart ayına kadar kentin farklı noktalarında 5 bin fidanı toprakla buluşturacak.

Nilüfer Belediyesi, kentteki yeşil alanları artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda da Nilüfer Belediyesi, kentin dört bir yanına fidanlar dikecek.

Aralık ayında başlatılan fidan dikim çalışmaları Mart ayına kadar devam edecek.

Nilüfer Belediyesi bu yıl dikim sezonunda toplam 5 bin fidanı toprakla buluşturarak, daha yeşil bir Nilüfer için bir adım daha atmış olacak.

Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Aralık ayı başından itibaren Nilüfer'deki refüj ve park alanlarına fidan dikmeye başladı. Yeni çalışma kapsamında toprakla buluşan ıhlamur, çınar, akçaağaç ve boylu ağaçların fidanlarının bakımı da, yine Nilüfer Belediyesi ekipleri tarafından düzenli olarak yapılacak.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, her yıl giderek daha fazla sayıda fidan dikmeye özen gösterdiklerini belirterek "Geçen yıl, halka dağıttığımız fidanlar dışında bizim ekiplerimiz 3 bin fidanı dikmişti. Bu yıl bu sayıyı artırdık ve 5 bin fidan dikeceğiz. Bu fidanların bakımları da yapılacak ve ilerleyen zamanlarda hepsi, gölgesinde dinleneceğimiz ağaçlar olacak. Vatandaşlarımızdan daha yeşil bir Nilüfer için diktiğimiz fidanlara sahip çıkmalarını istiyoruz" dedi. - BURSA