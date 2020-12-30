Nilüfer'de su kesintisi - Son Dakika

Nilüfer'de su kesintisi
30.12.2020 16:17
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesinin Konak Mahallesi, Lefkoşe Caddesi, Yıldırım Caddesi, İzmiryolu Caddesi ile Bilginler Caddesi arasında kalan bölge ve civarında 31.12.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesinin Konak Mahallesi, Lefkoşe Caddesi, Yıldırım Caddesi, İzmiryolu Caddesi ile Bilginler Caddesi arasında kalan bölge ve civarında 31.12.2020 tarihinde 10: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA
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