Nilüferli çocuklardan iklim adaleti çağrısı

BURSA - Dünyanın birçok ülkesiyle birlikte Nilüfer'de de düzenlenen iklim grevine katılan çocuklar, harekete geçilmezse kendilerinin olmayacağını ifade ederek iklim krizi ile mücadelede somut adımlar atılmasını istedi. Mücadeleye çocuklarla birlikte devam edeceklerini söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, çocuklar sayesinde dünyayı kurtaracaklarını söyledi.

Dünya çapında iklim hareketinin sembolü haline gelen 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg'in çağrısıyla başlayan iklim grevinin üçüncüsü bir çok ülkeyle birlikte Türkiye'nin de bazı illerinde gerçekleşti. Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin çağrısı üzerine, Nilüfer Kent Konseyi, Nilüfer İklim Festivali düzenledi. İklim değişikliğine karşı harekete geçilmesi, enerji politikalarının değişmesi ve seragazı emisyonlarının azaltılması talebiyle Konak Kültürevi'nde, yetişkinlerin de katılımıyla düzenlenen festivale çok sayıda çocuk katıldı. Festivale, Nilüfer Belediyesi'nin yanı sıra aralarında TEMA, HEPAD, Koza ve Aykırı Sinema'nın da yer aldığı 21 dernek destek verdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş'ın da katıldığı festivalde, çocuklar, iklim krizine ilişkin çözüm önerilerini paylaştı, liderlere çağrıda bulundu. Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Sevim Eda Arslan yaptığı açıklamada, dünyanın bu şekilde ısınmaya devam etmesi durumunda felaketler yaşanacağını belirterek, "İşte bu yüzden biz Nilüferli çocuklar olarak bütün dünyayla aynı anda iklim adaleti için konuşuyoruz. Biz acil iklim durumu ilan edilmesini istiyoruz" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de bu mücadelede çocukların yanında olduklarını belirterek, "Çocuklar sayesinde dünyayı kurtaracağız. Yarınımızı, siz çocukların öncülüğünde harekete geçerek kurtarabiliriz. Nilüfer Belediyesi olarak doğal varlıkları ve çevre sağlığını koruma bilinciyle hareket ediyoruz. Türkiye'de karbon salımının azaltılmasına yönelik Başkanlar Sözleşmesi'ne imza atan ilk 10 belediyeden biri Nilüfer Belediyesi olmuştur. Sözleşme kapsamında 2020 yılına kadar, karbondioksit salımını yüzde 20 azaltmayı taahhüt ettik. Yaklaşık olarak yüzde 18 azaltım sağladık şimdiye kadar ve yıl sonuna kadar hedefi tutturacağız. Ayrıca atık yönetimini, geri dönüşümü esas alan bir anlayışla yürütüyoruz. Doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılmasına yönelik faaliyetleri yaygınlaştırmaya çabalıyoruz. Kurum olarak karbon ayak izimizi azaltmak için çalışıyoruz ama sizler de birey olarak çaba göstermelisiniz. Herkesin yapabileceği şeyler var. Örneğin daha çok fidan dikmeliyiz. Sizler de her fırsatta fidan dikin, geri dönüşüme katkıda bulunun, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanın, karbon salımı düşük hizmet ve ürünleri tercih edin, toplu taşımayı kullanın, kısa mesafelere yürüyerek ya da bisikletle gidin. Gelin el ele verelim geleceğimizi hep birlikte kurtaralım" dedi.

Değişimin büyüklerden başlaması gerektiğini de vurgulayan çocuklar daha sonra salonda hep birlikte "Adalet istiyoruz, şimdi, her yerde" sloganıyla taleplerini dile getirdi. Çocuklar, geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji, doğal deterjan yapımı, kompost ve fide dikimi gibi çok çeşitli atölyelere katıldı.