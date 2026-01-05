Ningbo-Zhoushan Limanı Rekor Kargo Hacmi - Son Dakika
Ningbo-Zhoushan Limanı Rekor Kargo Hacmi

Ningbo-Zhoushan Limanı Rekor Kargo Hacmi
05.01.2026 17:34
Ningbo-Zhoushan Limanı, 2025'te 1,4 milyar ton kargo işleyecek ve 17 yıldır dünyada birinci.

HANGZHOU, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Ningbo-Zhoushan Limanı'nın 2025 yılındaki kargo işlem hacmi 1,4 milyar tonun üzerine çıktı. Liman yıllık kargo işlem hacmi bakımından 17 yıldır art arda dünyada ilk sırada geliyor.

Liman yetkilileri pazartesi günü yaptıkları açıklamada iki büyük konteyner terminali ve transfer terminalinin güçlü performansının, limanın kapasitesini önemli ölçüde arttığını belirtti.

Limanın 300.000 tonluk ikinci derin su kanalı olan Tiaozhoumen Kanalı, 2025 yılının aralık ayında faaliyete geçmişti.

21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu'nun önemli bir merkezi konumundaki Ningbo-Zhoushan Limanı, küresel bağlantılarını artırmaya devam ediyor. 2025 yılı sonu itibarıyla 200'den fazla ülke ve bölgedeki 700'den fazla limanı birbirine bağlayan liman 300'den fazla konteyner nakliye rotası sunuyor.

Çin'in doğu kıyısında ekonomik güç merkezi olarak öne çıkan Zhejiang eyaleti, kısa süre önce Ningbo-Zhoushan Limanı'nın rekabet gücünü ve küresel etkisini artırmak için eylem planı uygulamaya koydu.

Kaynak: Xinhua

Denizcilik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

