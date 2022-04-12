Yozgat, Sivas ve Nevşehir'e nisanda kar yağdı - Son Dakika

Yozgat, Sivas ve Nevşehir'de kar yağışı etkili oldu.

Yozgat'ta kar, yüksek yerleri, çatıları ve araçların üzerini beyaza bürüdü.

Vatandaşlardan Arif Eliaçık, "Yozgat'a her zaman kar yağabilir. Kar yağmasına rağmen çok hoş bir hava var." dedi.

Nevzat Başaran da ağaçların çiçek açtığını, don vurabileceğini belirtti.

Sivas

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nın bazı bölümleri beyaza büründü.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti.

Bu arada Sivas'ta sıcaklık gece saatlerinde sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü.

Nevşehir

Nevşehir'de dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sabaha karşı kara dönüştü.

Aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığının sıfıra düştüğü kentte, yağışlı hava dalgasının öğleden sonra bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor.