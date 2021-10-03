Nişanlı çift, magandalık yapan muhtarın kurbanı oldu! Havaya ateş etmesi engellenmek istenince arbede çıktı - Son Dakika

Dün akşam saatlerinde Döğenli Mahallesi'ndeki bir sokak düğününde meydana gelen olayda, düğüne katılan Döğenli Mahallesi Muhtarı Emre Ozan Güvel, tabancasıyla havaya ateş etmek istedi. Bu sırada çevresindeki vatandaşlar da engel olmaya çalıştı.

TABANCA YERE DÜŞÜNCE ATEŞ ALDI

Güvel'in tabancası tartışma sırasında yere düştü. Yere çarpan tabancadan çıkan kurşun, düğüne misafir olarak katılan Cennet Erdoğan'ın (26) ayağını sıyırdıktan sonra nişanlısı Mehmet Özdemircioğlu'nun (27) bacağına saplandı. Paniğe kapılan misafirler, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Hafif yaralanan çift, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Özdemircioğlu, ameliyat edilmek üzere Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili, Muhtar Emre Ozan Güvel gözaltına alındı.