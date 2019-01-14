Son Dakika Haberleri: Nişanlısını Öldüren Ceyda ile Anne ve Babası Adliyede

Nişanlısını Öldüren Ceyda ile Anne ve Babası Adliyede

55 dakika önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde kendisine sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü nişanlısı Gökhan Evinç'i (28) pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ceyda M. (25) ile annesi Canan Seyhan M. (47) ve babası Bülent M.(54), polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Nişanlısını Öldüren Ceyda ile Anne ve Babası Adliyede, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde kendisine sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü nişanlısı Gökhan Evinç'i (28) pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ceyda M. (25) ile annesi Canan Seyhan M. (47) ve babası Bülent M.(54), polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda Gökhan Evinç, nişanlısı Ceyda M.'nin Darsofa Mahallesi Akçeşme Caddesi 326. Sokak'taki evine geldi. İkili tartışmaya başladı. Ceyda M.,, sürekli dayak yediğini öne sürdüğü nişanlısı Evinç'i, babasına ait pompalı tüfekle 2 el ateş ederek, öldürdü. Ardından da polisi aradı. Eve gelen polis Ceyda M. ile annesi Canan Seyhan M.ve babası Bülent M.'yi gözaltına aldı.

'BEN ÖLDÜRMESEM O BENİ ÖLDÜRECEKTİ'

Ceyda M., polisteki ifadesinde, nişanlısının kendisini vurmakla tehdit ettiğini, olay günü de yine kendisini tehdit ettiğini, tartıştıklarını, korktuğu için de babasına ait tüfeği alıp, Gökhan Evinç'i vurduğunu anlattı. Ceyda M., "Ben onu öldürmeseydim o beni öldürecekti" dedi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan Ceyda M. ile anne ve babası Edremit Adliyesi'ne sevk edildi. Arkadaşları, Ceyda M.'nin nişanlısı Gökhan Evinç'ten sürekli şiddet gördüğünü, ayrılmak istediğini ancak Evinç'in ayrılmaya yanaşmayıp, son dönemde şiddeti artırdığını ileri sürdü.

ÖLEN NİŞANLI, 2 CİNAYETTEN CEZAEVİNDE YATMIŞ

Nişanlısı tarafından öldürülen Gökhan Evinç'in 14 yaşındayken 2004 yılında ağabeyi ile Rasime Kara'yı öldürmekten (80) 2,5 yıl cezaevinde kaldığı, 2007 yılında da İlkay Demir'i (18) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine girdiği ve geçen yılın başında çıktığı öğrenildi. - Edremitbalıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:32 Kaynak: DHA

Edremit, Anne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sürekli Şiddet Gördüğünü Söyleyen Hemşire, Kendisini Tehdit Eden Nişanlısını Av Tüfeğiyle Öldürdü Başıboş Köpeklerin Keçilere Saldırdığı İddiasına Isparta Hayvan Koruma Derneği'nden Yalanlama Geldi

Cani Kadın, Sevgilisiyle Birlikte Kocasını Öldürüp Karton Kutuya Koydu Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı İhbarı ile Ortaya Çıkarılan Roma Dönemine Ait Mozaikler Turizme Katkı Sağlayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 17:27:06. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nişanlısını Öldüren Ceyda ile Anne ve Babası Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]