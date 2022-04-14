Nişantaşı Üniversitesi ve 15 Temmuz Derneği'nden iş birliği - Son Dakika
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Nişantaşı Üniversitesi ve 15 Temmuz Derneği'nden iş birliği

14.04.2022 10:13
Nişantaşı Üniversitesi ve 15 Temmuz Derneği'nden iş birliği

Nişantaşı Üniversitesi ve 15 Temmuz Derneği, iş birliği protokolüne imza attı.

Nişantaşı Üniversitesi ve 15 Temmuz Derneği, iş birliği protokolüne imza attı. Buna göre 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarına özel belirlenen programlarda ek burslar verilecek. 'Darbeler ve İnsan Hakları' adıyla 15 Temmuz Derneği bünyesinde kurulacak araştırma merkezine akademik destek sağlanacak.

Nişantaşı Üniversitesi ve 15 Temmuz Derneği, dün 15 Temmuz Derneği'nin Üsküdar'daki merkezinde bir araya gelerek bir iş birliği protokolü imzaladı. Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç'un imzaladığı iş birliğiyle 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe teşebbüsüne karşı Türk milletinin kahramanca tutumunu gelecek nesillere aktarmak ve konuya ilişkin yapılacak akademik çalışmaları desteklemek amaçlanıyor. Dr. Uysal ve Turunç, imza törenin öncesinde beraberindeki heyetle Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni gezerek, o gece yaşananların anlatıldığı filmi de izledi.

ŞEHİT YAKINLARINA EK BURSLAR VERİLECEK

İş birliği protokolüne göre Nişantaşı Üniversitesi, Darbeler ve İnsan Hakları adıyla 15 Temmuz Derneği bünyesinde kurulacak araştırma merkezine akademik destek sağlayacak. Şehit aileleri ile çocuklarına sağlanacak çeşitli eğitim imkanları ve özel belirlenen programlarda ek burslar verilecek. Ayrıca, NeoTech Campus içerisinde konuyla ilgili sempozyum, panel ve sergi gibi etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor.

DR. UYSAL: DERNEĞE HER ZAMAN DESTEK OLMA SÖZÜ VERİYORUM

Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal, iş birliğine ilişkin "Üniversite olarak bu iş birliğini bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Nişantaşı Üniversitesi'nin temel ülküsü 'her zaman dalgalanan bayrak, güçlü devlet, huzurlu millettir'. Bunun için de gençlerimizi bu doğrultuda bilinçlendirerek yetiştirmeye çalışıyoruz. Maalesef böyle hain olaylara kalkışan ama hiçbir zaman bunu gerçekleştiremeyecek kişiler ve durumlar karşısında dimdik ayakta durmayı da öğretiyoruz. Başta cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu derneğin kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Derneğe her zaman, her konuda destek olma sözü veriyorum" dedi.

TURUNÇ: ANLAMLI BİR İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATTIK

İş birliğinin çok anlamlı olduğunu aktaran 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise "Büyüklerimiz bizi, biz çocuklarımızı yetiştirirken 'bu topraklar, bayrağımız ve özgürlüğümüz için bir gün inşallah sen de şehit, gazi olursun' dedik. Dolayısıyla kimse Türkiye'nin üzerine hesap yapmasın. Bizim bu kültürümüz, inancımız, değerlerimiz olduğu müddetçe kimse Türkiye'nin elinden özgürlüğünü alamaz. Ben iş birliği protokolünden dolayı üniversitemizin değerli yöneticilerine, mütevelli heyet başkanına teşekkürlerimizi sunuyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte milletimizi aydınlatma, bilgilendirme, bağımsızlık bilincini ve şuurunu oluşturmakta genç kuşaklara çok sıcak mesajlar vereceğimizi ümit ediyorum" diye konuştu.


Nişantaşı Üniversitesi ve 15 Temmuz Derneği'nden iş birliği
Nişantaşı Üniversitesi ve 15 Temmuz Derneği'nden iş birliği
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Kaynak: DHA

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