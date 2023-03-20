NİŞANTAŞINDA MÜCEVHER HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika
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NİŞANTAŞINDA MÜCEVHER HIRSIZLIĞI KAMERADA

20.03.2023 10:11

ŞİŞLİ'de 4 şüpheli, mücevher satan bir mağazadan 8 milyon lira değerinde olduğu belirtilen mücevher çaldı.

ŞİŞLİ'de 4 şüpheli, mücevher satan bir mağazadan 8 milyon lira değerinde olduğu belirtilen mücevher çaldı. Hırsızlık iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına girdi. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Nişantaşı'nda 17 Mart Cuma günü 04.00 sıralarında, motosikletle bir mücevher mağazasına gelen kask ve kapüşonlu 4 şüpheli, iş yerinin camını levyeyle kırarak içeri girdi. Şüphelilerden 2'si içeri girerek tezgahta ve vitrindeki kolye, yüzük, küpeleri ellerindeki çuvallara doldurdu.

KISA SÜREDE MAĞAZAYI BOŞALTTILAR

Kısa sürede mağazadaki tüm mücevherleri çalan şüpheliler, geldikleri motosikletlerle kaçtı. Hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah mağazaya gelen iş yeri sahibi dükkanının soyulduğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Polis, yaklaşık 8 milyon lira değerinde olduğu belirtilen mücevheri çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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