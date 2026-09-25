Niyazi Önen Holding’in Dardanel Önentaş’tan sonra ikinci büyük üretim şirketi olan Önen Gıda Sanayi A.Ş., halka arz için SPK’ya başvurdu - Son Dakika
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Niyazi Önen Holding’in Dardanel Önentaş’tan sonra ikinci büyük üretim şirketi olan Önen Gıda Sanayi A.Ş., halka arz için SPK’ya başvurdu

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Niyazi Önen Holding’in Dardanel Önentaş’tan sonra ikinci büyük üretim şirketi olan Önen Gıda Sanayi A.Ş., halka arz için SPK’ya başvurdu
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Sandviç, suşi, hazır yemek ile dondurulmuş ve soğutulmuş su ürünleri kategorilerinde faaliyet gösteren; sandviç, suşi ve hazır yemek kategorilerinde pazar lideri olan (NielsenIQ 2026 Haziran kapanış verilerine göre) Önen Gıda Sanayi A.Ş. (Önen Gıda), paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Mr. NO ve Sushida markalarıyla başta sandviç ve suşi olmak üzere yenilikçi tüketim kategorilerinde güçlü bir konuma sahip olan Önen Gıda, halka arz süreciyle birlikte büyüme ve yatırım planlarını desteklemeyi hedefliyor.

Niyazi Önen Holding’in Dardanel Önentaş’tan sonra ikinci büyük üretim şirketi olan Önen Gıda, paylarının halka arzı amacıyla hazırlanan izahnamenin onaylanması için 18.09.2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulundu. Halka arz süreci Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde yürütülüyor.

Entegre üretim altyapısı ve modern teknolojileriyle kategorilerinde lider

Kuruluşundan bu yana üretim kapasitesini istikrarlı biçimde artıran Önen Gıda, modern üretim teknolojileri ve güçlü altyapısıyla konumunu güçlendiriyor. Türkiye’de sandviç ve suşi kategorilerinin öncü markası olan Önen Gıda, bu kategorilerin yanı sıra hazır yemek ile dondurulmuş ve soğutulmuş deniz ürünleri kategorilerinde de faaliyet gösteriyor.

Önen Gıda, İstanbul Dudullu, Çanakkale Kepez ve Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan üretim tesisleriyle faaliyetlerini sürdürürken bine yakın kişiye istihdam sağlıyor. Şirket, İstanbul Dudullu’daki tesisinde sandviç, Çanakkale Kepez’deki tesisinde hazır yemek, dondurulmuş ve soğutulmuş ürünler, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan suşi fabrikasında ise suşi üretimi gerçekleştiriyor.

Geniş ürün portföyü ve global büyüme vizyonuyla hareket eden Önen Gıda, tüketicilerin değişen ihtiyaçlarına yönelik pratik ve sağlıklı ürünler geliştirerek yenilikçi kategorilerdeki büyüme ivmesini güçlendiriyor.

İSO 500 listesinde

Hızlı, pratik ve deneyim odaklı tüketim alanlarındaki gelişimiyle öne çıkan Önen Gıda, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırmasında 462’nci sırada yer aldı.

Önen Gıda’nın ürünleri, yurt içinde Dardanel Dağıtım, yurt dışında ise Dardanel Dış Ticaret aracılığıyla başta zincir ve indirim marketleri ile zincir akaryakıt istasyonları olmak üzere organize perakende noktalarında tüketiciyle buluşuyor.

SPK’ya sunulan izahname, Önen Gıda (www.onengida.com.tr) ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.ykyatirim.com.tr) web adreslerinden incelenebilir.

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SON DAKİKA: Niyazi Önen Holding’in Dardanel Önentaş’tan sonra ikinci büyük üretim şirketi olan Önen Gıda Sanayi A.Ş., halka arz için SPK’ya başvurdu - Son Dakika
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