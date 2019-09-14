Son Dakika Haberleri: Nizip Belediye Başkanı'ndan aşure ikramı
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Nizip Belediye Başkanı'ndan aşure ikramı

1 saat önce

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Muharrem ayı dolayısıyla Nizip Huzurevi ile Nizip Millet Bahçesinde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Nizip Belediye Başkanı'ndan aşure ikramı, System.String[]

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Muharrem ayı dolayısıyla Nizip Huzurevi ile Nizip Millet Bahçesinde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

AK Parti Nizip Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Nizip Huzurevi'nde düzenlenen etkinliğine katılan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Gençlik Kolları Başkanı Mesut Ataoğlu ile birlikte Huzurevi sakinlerine aşure ikram etti.

İkramın ardından Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Sarı, onlarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra Millet Bahçesi'ne geçen Başkan Sarı, burada da AK Parti Nizip Kadın Kolları Başkanlığı tarafından organize edilen aşure etkinliğine katılarak Kadın Kolları Başkanı Bedriye Gül İmamoğulları ile birlikte vatandaşlara kendi elleriyle ikramda bulundu.

Muharrem Ayının anlam ve önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Mehmet Sarı, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği bu ayda pişirilip dağıtılan aşurenin paylaşmanın simgesi olduğunu ifade etti.

Sarı, "Aşure bolluğun bereketin paylaşmanın ve bir arada kardeşçe yaşamanın bir göstergesidir. Aşuremizi dağıttık vatandaşlarımızla paylaşarak onların hayır duasını almaya çalıştık. Organizasyonlarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:38 Kaynak: AA
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