Nizip Gençlik Spor Kulübü'nden badminton başarısı - Son Dakika

Gaziantep'te düzenlenen badminton turnuvasına katılan Nizip Gençlik Spor Kulübü sporcuları müsabakalarda il dereceleri elde etti.

Nizip Gençlik Spor Kulübü Başkanı Ömer Faruk Yakar, yaptığı açıklamada, Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel 25 Aralık Kurtuluş Günü etkinlikleri Badminton Turnuvası'na kulüp olarak katıldıklarını söyledi.

Müsabaka sonrasında sporcuların il genelinde başarı elde ettiklerini ifade eden Yakar, şunları söyledi.

"Antrenörümüz Yurdagül Yaman tarafından çalıştırılan sporcularımızdan biri il birinciliği, ikisi il ikinciliği, üçü il üçüncülüğü ve bir sporcumuz da il dördüncülüğü sıralamasında yer aldı. 7 sporcumuz madalya, kupa ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Sporcularımıza başarılar diler, bu konuda destek veren herkese teşekkür ederim."