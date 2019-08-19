Nizip Jandarma Komutanı göreve başladı
42 dakika önce
Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı'na atanan Binbaşı Mehmet Diki görevine başladı.
Nizip Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:56 Kaynak: AA
İlçe Jandarma
Komutanlığı'na atanan Binbaşı Mehmet Diki görevine başladı.
Nizip ilçesinde Jandarma Komutanı Binbaşı Resul Çot'un Elazığ Karakoçan
İlçe Jandarma Komutanlığı'na atanmasının ardından Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı'na atanan Binbaşı Mehmet Diki görevi devraldı.
Evli ve 1 çocuk babası olan Binbaşı Diki'nin, daha önce Van Çaldıran
İlçe Jandarma Komutanlığında görevini ifa ettiği öğrenildi.
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