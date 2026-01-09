Gaziantep'in Nizip ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 18 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, hırsızlık, yağma, yaralama, dolandırıcılık, kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarından aranan 18 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Nizip'te 18 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
