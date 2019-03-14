Son Dakika Haberleri: Nizip'te Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Nizip'te Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Nizip'te Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Nizip Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, Yeşilevler Mahallesi Belkıs mahallesi Hoca Ahmet Yesevi sokakta belirlenen adreslere yaptıkları operasyonlarda R.G., İ.A., H.K., H.U., M.D., H.S., H.H.Ö., İ.A., U.P. ve M.B. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahıslardan 9'una uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan dolayı işlem yapan ekipler, M.B'ye ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlattı. Yapılan ev ve üst aramalarında ise iki adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği bir adet kuru sıkı tabanca ve bu tabanca ait şarjör ve on beş adet fişek uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 1180 TL paraya el konuldu. Ayrıca aramalarda 5 gram esrar maddesi, 45 gram metamfetamin ve 15 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şahıslardan 9'u cumhuriyet savcısının talimatı ile yapılan işlemin ardından serbest bırakılırken, M.B ise mahkemeye sevk edildi. M.B, çıkarıldığı mahkemece adli denetimli olarak serbest bırakıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:26 Kaynak: İHA

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