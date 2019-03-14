Nizip'te Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı
1 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Nizip Emniyet Müdürlüğü
KOM Grup Amirliği ekipleri, Yeşilevler Mahallesi Belkıs mahallesi Hoca Ahmet Yesevi
sokakta belirlenen adreslere yaptıkları operasyonlarda R.G., İ.A., H.K., H.U., M.D., H.S., H.H.Ö., İ.A., U.P. ve M.B. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahıslardan 9'una uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan dolayı işlem yapan ekipler, M.B'ye ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlattı. Yapılan ev ve üst aramalarında ise iki adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği bir adet kuru sıkı tabanca ve bu tabanca ait şarjör ve on beş adet fişek uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 1180 TL paraya el konuldu. Ayrıca aramalarda 5 gram esrar maddesi, 45 gram metamfetamin ve 15 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şahıslardan 9'u cumhuriyet savcısının talimatı ile yapılan işlemin ardından serbest bırakılırken, M.B ise mahkemeye sevk edildi. M.B, çıkarıldığı mahkemece adli denetimli olarak serbest bırakıldı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:26 Kaynak: İHA
Bakan Soylu'dan Dikkat Çeken Uyarı: 1 Nisan'da Doğu ve Güneydoğu'da Başka Olaylar Başlar
EMAX Araştırma, 15 İlin Anket Sonuçlarını Açıkladı! İşte Dikkat Çeken Sonuçlar
Gaziantep'teki Terör Saldırısı Davasında 8 Sanığa Ceza Yağdı
İYİ Partili Koray Aydın'dan Seçime Günler Kala İddialı Sözler: Ankara Bitti, İstanbul'da da İmamoğlu Öne Geçti