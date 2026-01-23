Noa Lang, Galatasaray'a Katılmanın Gururunu Yaşıyor - Son Dakika
Noa Lang, Galatasaray'a Katılmanın Gururunu Yaşıyor

23.01.2026 22:35
Yeni transfer Noa Lang, Galatasaray taraftarına teşekkür ederek başarılı olma arzusunu dile getirdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang, sarı-kırmızılı taraftarlara kendisine gösterdiği güvenden dolayı teşekkür ederek sahadaki performansıyla bu ilgiye cevap vermek istediğini söyledi.

Başkan Dursun Özbek ile Hollandalı futbolcu, imza töreninin ardından sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.

Noa'nın bir süredir izledikleri bir futbolcu olduğunu anlatan Özbek, "Galatasaray'a büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. İstanbul'da bir geçmişi de var, kendisi de ifade etti. Dolayısıyla İstanbul'a ve Galatasaray'a büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum ve kendisine Galatasaray'da başarılar diliyorum. İnşallah taraftarın da onu çok seveceğini biliyorum. Galatasaray'da güzel bir geleceği olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Özbek, "Transfer sürecinin bitmesine epey zaman var. Çok sıkı çalışıyoruz. İnşallah hem taraftarları hem de Galatasaraylıları memnun edecek transferler için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Noa Lang: "Bu meydan okumayı dört gözle bekliyorum"

Sarı-kırmızılı kulübe katıldığı için çok mutlu olduğunun altını çizen 26 yaşındaki kanat oyuncusu "Gurur duyuyorum. Bu meydan okumayı dört gözle bekliyorum. Benim için yeni bir sayfa açılacak. Başkanımıza özellikle teşekkür etmek isterim ve Abdullah Bey'e de beni buraya getirdikleri için çok teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Hollandalı oyuncu şöyle devam etti:

"Antrenman sahası gerçekten elit seviyede. Burada çok güzel antrenmanlar çıkaracağımıza eminim. Takım arkadaşlarım da beni çok hoş karşıladı. Onlarla da çok iyi vakit geçireceğimizi ve başarılara imza atacağımıza eminim. Ailenin parçası olduğum için çok mutluyum. Taraftarımız gerçekten bir sürü mesaj yağdırdılar. Bana gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Umarım saha içerisinde gerekli cevabı vereceğim."

İstanbul'un çok özel bir yer olduğunu aktaran Lang, "Otelden camdan baktığım zaman eski okulumu gördüm. Gerçekten özel bir anlamı var ve tekrar evimde olduğum için çok mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

