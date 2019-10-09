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- Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

34 dakika önce

- Nobel Kimya Ödülü sahiplerini bulduSTOCKHOLM - Nobel 2019 Kimya Ödülü'ne lityum-iyon pillerini bulan ve geliştiren John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoshino layık görüldü.

- Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

STOCKHOLM - Nobel 2019 Kimya Ödülü'ne lityum-iyon pillerini bulan ve geliştiren John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoshino layık görüldü.

Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu. John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoshino lityum iyon pillerin gelişimine katkıda bulundukları için Nobel Kimya ödülüne layık görüldü. Cep telefonlarından dizüstü bilgisayarlara ve elektrikli araçlara kadar her şeyde kullanılan Lityum-iyon bataryaların devrim niteliği taşıdığı belirtildi.

Lityum iyon piller 1970 yılında Kimyager Stanley Whittingham tarafından keşfedildi. John Goodenough lityum iyon pillerin gücünü iki katına çıkartarak çok daha güçlü ve kullanışlı piller üretti. Akira Yoshino ise lityum bataryaları daha güvenli hale getirdi.

- Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

Stanley Whittingham, Akira, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:28 Kaynak: İHA
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