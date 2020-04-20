Kilis'te 112 Acil Servis personeli 5 arkadaş, nöbetlerinde "şifa", boş vakitlerinde ise ihtiyaç sahibi ailelere "iyilik" dağıtıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle meslek hayatlarının en yoğun dönemlerini geçiren Kilis 112 Acil Servis personeli Dr. Aysun Çakır, Yahya Havan, Medine Güney, Ayşe Koçyiğit ve Emrah Oğultekin, tespit ettikleri ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Mesailerinin ardından bir araya gelen sağlık çalışanları; arkadaşları, Türk Kızılay ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla temin ettikleri yardımları, belirledikleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Dr. Aysun Çakır, AA muhabirine, yardım yapmanın verdiği mutluluğun insanlara sağlık hizmeti sunmakla aynı olduğunu söyledi.

Çakır, özellikle ramazan ayının yaklaşması dolayısıyla yardım çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, temin edilen nakdi yardımlar ile gıda ve temizlik malzemelerini asıl sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Medine Güney ise nöbetlerinde tespit ettikleri ihtiyaç sahibi ailelerin evine tekrar gittiklerinde insanların kendilerini şaşkınlıkla karşıladığını kaydetti.

Ellerinden geldiğince ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya gayret ettiklerini dile getiren Güney, şöyle devam etti:

"İlk dönemler sadece belirleyebildiğimiz ailelere kendimizce yardım götürüyorduk. Son günlerde koronavirüs salgını nedeniyle çoğu ailenin dara düştüğünü gördük ve daha fazla aileye ulaşmak istedik. Komuta merkezi ve istasyonlardaki çalışma arkadaşlarımızla irtibata geçerek maddi yardım topladık. Daha sonra bunu kurum amirlerimizle paylaşınca onlarda gıda ve hijyen yardımından bahsettiler. Kızılay ve İHH ile iletişime geçtik sağ olsunlar onların da birçok aileye yardımımızda faydası oldu. Kendileriyle beraber dağıtıma çıktık. Hep beraber bu zor günlerde insanlara yardımımız dokunuyor. Vesile olduğumuz için çok mutluyuz."

ATT Emrah Oğultekin de arkadaşlarıyla yaptıkları istişare sonucu böyle bir "iyilik hareketi" başlatmaya karar verdiklerini aktararak, zor durumda olan insanlara ulaştıklarını ve onlara bir nebze de olsa ekonomik destek sağladıklarını ifade etti.

Sağlık memuru Yahya Havan da yardım yaptığı zaman kendisini daha mutlu ve huzurlu hissettiğini söyledi.

"İhtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz"

İl Ambulans Servisi Başhekimi Meryem Köse ise yaklaşık 2 yıl önce 112 Acil Servis personelince başlatılan bu iyilik hareketiyle çok sayıda ihtiyaç sahibine ulaştıklarını belirtti.

Komuta merkezi ve istasyonlarda görevli personelin nöbet sırasında tespit ettikleri ihtiyaç sahibi aileleri daha sonra ziyaret ettiklerini ve destek sağladıklarını anlatan Köse, "Arkadaşlarımız pandemi sırasında bile iş yoğunluğuna rağmen gittikleri evlerde gözlem yapmış ve ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımızı belirlemişler. Kendi aralarında ufak tefek bir şeyler toplayıp onlara yardım götürmüşler ama sayı fazla olunca konu bana iletildi. Daha sonra Türk Kızılay ve İHH ile görüşüp destek talebinde bulunduk. Bu kapsamda temin ettiğimiz gıda, hijyen ve nakit yardımlarını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz." şeklinde konuştu.

Türk Kızılay Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan da 112 Acil Servis çalışanlarının kendilerini arayıp destek talebinde bulunduğunda çok şaşırdıklarını ifade ederek, "Sağlık personelinin bu kadar yoğunluk içerisinde zor durumda kalmış insanlarla da ilgilenmesini memnuniyetle karşıladık. Elimizden geldiğince onlara yardımcı olacağız ve bu tür faaliyetlerde bulunan herkese kapımız açık." dedi.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Suriye Yardım Koordinatörü Samet Ermağan ise Kilis 112 Acil Servis çalışanlarının ihtiyaç sahibi aileler için destek talebine tepkisiz kalmadıklarını ifade etti.

İhtiyaç sahibi aileler ise tedavi için evlerine gelen sağlık ekiplerinin daha sonra kapılarını yardım vermek için çalması üzerine çok duygulandıklarını belirterek, yardımlardan dolayı sağlık personeline teşekkür etti.