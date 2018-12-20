Noel Baba Kılığına Giren Obama Çocuklara Hediye Dağıttı
6 saat önce
- Noel Baba kılığına giren Obama çocuklara hediye dağıttıWASHINGTON - Eski ABD Başkanı Barack Obama, Noel Baba kılığına girerek Washington'da hastanede tedavi gören çocukları ziyaret edip hediye dağıttı.
- Noel Baba kılığına giren Obama
çocuklara hediye dağıttı
WASHINGTON - Eski ABD
Başkanı Barack Obama
, Noel Baba kılığına girerek Washington
'da hastanede tedavi gören çocukları ziyaret edip hediye dağıttı.
Eski ABD Başkanı Barack Obama, Children's National Hastanesinde tedavi gören çocuklara sürpriz ziyaret yaptı. Noel Baba şapkası giyen ve sırtına yüklediği torbayı hediyelerle dolduran Obama, dans ederek alkışlar eşliğinde giriş yaptığı hastanede çocuklarla tek tek ilgilenerek hediyeler dağıttı. İki kız babası olan Obama, çocukların aileleriyle de görüşerek onlarla yakından ilgilendi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:41 Kaynak: İHA
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