Son Dakika Haberleri: Noel Baba Kılığına Giren Obama Çocuklara Hediye Dağıttı

Noel Baba Kılığına Giren Obama Çocuklara Hediye Dağıttı

6 saat önce

- Noel Baba kılığına giren Obama çocuklara hediye dağıttıWASHINGTON - Eski ABD Başkanı Barack Obama, Noel Baba kılığına girerek Washington'da hastanede tedavi gören çocukları ziyaret edip hediye dağıttı.

- Noel Baba kılığına giren Obama çocuklara hediye dağıttı

WASHINGTON - Eski ABD Başkanı Barack Obama, Noel Baba kılığına girerek Washington'da hastanede tedavi gören çocukları ziyaret edip hediye dağıttı.
Eski ABD Başkanı Barack Obama, Children's National Hastanesinde tedavi gören çocuklara sürpriz ziyaret yaptı. Noel Baba şapkası giyen ve sırtına yüklediği torbayı hediyelerle dolduran Obama, dans ederek alkışlar eşliğinde giriş yaptığı hastanede çocuklarla tek tek ilgilenerek hediyeler dağıttı. İki kız babası olan Obama, çocukların aileleriyle de görüşerek onlarla yakından ilgilendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:41 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Barack Obama, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Askerlerini Suriye'den Çekme Kararı Alan ABD, Hava Saldırılarına da Son Verecek Türkiye'nin Harekatı Öncesi YPG/PKK, Çareyi Esad'da Arıyor

Pentagon, Suriye'de Hava Saldırılarının Duracağı Haberlerini Yalanladı ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararının Ardından Fransa'dan YPG/PKK'ya Destek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:08:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Noel Baba Kılığına Giren Obama Çocuklara Hediye Dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]