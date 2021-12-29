NOEL BABA KOSTÜMÜYLE AMANOSLAR'DAN YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE ATLAYIP, ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI - Son Dakika

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yamaç paraşütü pilotu İlker Özgüven, çocukları sevindirmek için Noel Baba kostümüyle Amanos Dağları'ndan atladıktan sonra iniş yaptığı bölgede hediyeler dağıttı.

Çocukları sevindirmek için Noel Baba kostümü kiralayıp, bohçasına oyuncaklar dolduran yamaç paraşütü pilotu İlker Özgüven, Amanos Dağları'nın 1270 rakımlı tepesinden atlayış yaptı.

Yaklaşık 20 dakika sonra Atatürk Anıt Alanı'na iniş yapan Özgüven'i çocuklar şaşkınlıkla karşıladı. Özgüven, çocuklara oyuncaklar dağıttı, beraber fotoğraf çektirdi.

Çocukları yeni yılda sevindirmek için böyle bir etkinlik yaptığını kaydeden Özgüven, 'Çok zor günler geçirdik. Yeni yılda inşallah sağlıklı günler geçiririz. Çocukları hiçbir zaman unutmayalım, sevindirelim' dedi.