Noel ve yılbaşı kutlamaları nedir, nasıl doğdu? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Noel ve yılbaşı kutlamaları nedir, nasıl doğdu? - Son Dakika Dünya

Noel ve yılbaşı kutlamaları nedir, nasıl doğdu?

6 saat önce

Yılbaşı ve Noel bayramı arasındaki fark her sene Türkiye'de bazı tartışmalara neden oluyor. Peki yılbaşı ve Noel'in farkı nedir? Dünyanın dört bir yanında kutlanan bu bayramlar nereden geliyor?

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Dünyanın birçok ülkesinde Hristiyanlar 24 Aralık'ı 25'ine bağlayan gecede Noel bayramını kutlamaya hazırlanıyor. Yılbaşı ve Noel bayramı arasındaki fark her sene Türkiye'de bazı tartışmalara neden oluyor.


Miladi takvim başlangıcı olan yılbaşı kutlamaları ile Noel kutlamaları tarihlerinin yakın olması sebebiyle sıkça karıştırılıyor.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:05 
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