Nokia 3310 bunu sevmedi: Galaxy XCover 6 Pro ile ilgili yeni bilgiler geldi!

Samsung, sağlamlıkta sektörde ün salan Nokia 3310 gibi modellere rakip olması beklenen Galaxy Cover 6 Pro ile gündemde. Daha önce render görselleri ve kilit özellikleri sızdırılan akıllı telefonun şimdi de şarj yetenekleri ve depolama kapasitesi belli oldu.

Galaxy Cover 6 Pro kullanıcılara neler sunacak?

Galaxy XCover 6 Pro, SM-G736U ve SM-G736U1 model numaralarıyla FCC veri tabanında ortaya çıktı. Bu sayede telefonun şarj hızı ve depolama kapasitesi belli oldu. Cihaz, 25W hızlarında şarj olacak. Öte yandan henüz tam belli olmasa da 4.050 mAh'lik bir pille gelmesi söz konusu.

FCC'ye göre XCover 6 Pro'da 128 GB'lik bir dahili depolama mevcut. Aynı zamanda Geekbench'te cihazın 6 GB RAM ile geleceği belli olmuştu. Ayrıca farklı depolama ve RAM konfigürasyonlarının olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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Geçtiğimiz hafta Onleaks, akıllı telefonun render görsellerini paylaştı. Model, sağlamlığı odak aldığı için modern bir görünümle gelmeyecek. Burada düşük ekran gövde oranı ve daha çok giriş segment modellerde kullanılan damla çentik karşımıza çıkacak. Öte yandan 169 x 80 x 10 mm ölçülerinde ve 235 gram ağırlığında olacak.

Üründe sert plastik çerçeve ve elden kaymasını önlemek için tırtıklı ve dikey çizgili bir arka panel yer alacak. Bunun dışında arkada çift kamera ve alt kısımda 3.5mm kulaklık girişinin yanı sıra işlevi henüz bilinmeyen kırmızı renkli büyük bir düğme mevcut. Son olarak USB-C ile gelecek.

XCover 6 Pro'nun ekran tarafında ciddi vaatleri yok. Zira 6,6 inç FHD+ çözünürlüklü 60 Hz tazeleme hızı sunan bir TFT panel karşımıza çıkıyor. Diğer yandan 5G destekli Snapdragon 778G işlemcisiyle geliyor. Yonga seti, 6 nm mimariye sahip. Ayrıca bir adet 2.4 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670), üç adet 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670) ve dört 1.9 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 642L grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Önde 13 Megapiksellik selfie, arkada ise 50 Megapiksel ana ve 8 ya da 12 Megapiksel ultra geniş açılı sensör yer alacak. 6 GB RAM ve 128 GB depolamayla satışa çıkacak akıllı telefon, 4.050 mAh'lik bir pille gelecek. Son olarak kutudan çıkar çıkmaz Android 12 tabanlı One UI arayüzünü çalıştıracak.

Galaxy XCover6 Pro'nun tanıtım tarihi henüz belli değil. Ancak son dönemde artan sızıntıları ele alırsak, birkaç ay içinde tanıtılacağını söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Akıllı telefonun tasarımını ve özelliklerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.