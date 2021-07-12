Nokia Patent Konusunda Oppo'ya Dava Açmaya Hazırlanıyor - Son Dakika

Nokia uzun zamandır farklı patent anlaşmaları nedeniyle birkaç teknoloji firması ile davalık konumdadır. Finlandiya merkezli teknoloji firması Nokia, patent konusunda daha çok Çin merkezli firmalardan sorun yaşamaktadır. Nokia firması daha önce, patent ihlali yapan Lenovo ve Daimler (Mercedes-Benz markasının sahibi) dava etmiş ve bu davadan yüklü miktarda tazminat hakkı kazanmıştı.

Ayrıca bu firmalar daha öncesinde Nokia'nın fikri mülkiyeti olan teknolojileri kullanma hakkı için lisans anlaşmaları imzaladılar. Ancak dava süreçleri sadece bu iki firma ile sınırlı kalmadı.

Yakın zamana kadar, Oppo ve Nokia arasındaki ilişkide her şey yolundaydı ve Çinli şirket, Fin devinin patentlerinin kullanımı için düzenli olarak tazminat ödemeyi kabul etmişti.

Ancak daha sonra Oppo, 2018'de imzalanan lisans anlaşmasını yenilemeyi ve bir dizi patentin kullanılmasına izin veren anlaşmayı kabul etmediğini açıkladı. Çinli şirketin, 2018 yılından beri yaptığı ödemeyi şuan için neden kestiği tam olarak bilinmiyor.

Nokia Patent Konusunda Oppo'ya Dava Açmaya Hazırlanıyor

HDM Global firmasına ait olan Nokia'da hakkını aramak amacıyla, Oppo'ya neden haklarını ihlal ettiğini ve bu duruma nasıl bir cevap vereceğini sormak amacıyla, dava aşamasına girme kararı verdiği söyleniyor. Çünkü Oppo şirketi, Nokia'dan aldığı patentli ürünleri hala kullanmaya devam ediyor.

Şirket, Çinli şirkete karşı Almanya, Fransa, İngiltere ve Hindistan olmak üzere dört ülkede yasal işlem başlattı. Finlandiyalı şirket, Oppo ile lisans anlaşmalarını yenilemek için görüşmelerin sürdüğünü, ancak ne yazık ki Oppo'nun "adil ve makul tekliflerini" geri çevirdiğini söyledi. Çinliler anlaşmazlığı dostane bir şekilde çözmeyi reddettiği için Nokia firması durumu yargıya taşımaya karar verdiği açıklandı.

Nokia Yeni Amiral Gemisi Akıllı Telefonunu 11 Kasım'da Piyasaya Sürecek!

Nokia markası altında akıllı telefon üretimi yapan HMD Global, amiral gemisi ürünlerle oldukça karmaşık bir ilişkiye sahip olduğu söyleniyor.

Nokia 9 PureView'ın piyasaya sürülmesinden sonra serinin devamı olarak piyasaya sürüleceği söylenen, Nokia 9.1, 9.2 ve 9.3 adlı cihazların aslında varolmadığı ortaya çıktı. Normal şirketler amiral gemisi cihazları piyasaya sürerken, bu tür cihazları bir seri halinde müşterilerine sunarlar. Ancak Nokia şirketi, bu kültüre ulaşmamış gibi gözüküyor.

Ancak, birkaç ay içinde her şey değişecek. Çin'deki HMD ürün müdürü, yeni amiral gemisinin lansmanının 11 Kasım'da gerçekleşeceğini söyledi.

Ne yazık ki, gelecek ürün hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. HMD Global'in Çin'deki ürün müdürü Zhang Yucheng, şirketin bir amiral gemisi akıllı telefon hazırladığını bildirdi.

Nokia akıllı telefonlar için yeni adlandırma sistemi göz önüne alındığında, kesinlikle Nokia 9.3 adı kullanılmayacağı ve şirket yeni seriyi farklı bir ad ile piyasaya süreceği bildirildi.