NORAD Grönland'da Faaliyet Başlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

NORAD Grönland'da Faaliyet Başlatıyor

20.01.2026 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NORAD, Grönland'daki Pituffik Uzay Üssü'nde planlı faaliyetler için uçak gönderileceğini açıkladı.

OTTAWA, 20 Ocak (Xinhua) -- Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD), uçaklarının "uzun süredir planlanan NORAD faaliyetlerini" desteklemek üzere kısa süre içinde Grönland'daki Pituffik Uzay Üssü'ne ulaşacağını açıkladı.

NORAD pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada uçakların, ABD ana karası ve Kanada'daki üslerden faaliyet gösteren diğer unsurlara katılacağını belirtti. Açıklamada söz konusu faaliyetlerin, ABD, Kanada ve Danimarka Krallığı arasındaki "köklü savunma işbirliği" üzerine gerçekleşeceği kaydedildi.

Faaliyetin Danimarka ile birlikte koordine edildiğini ve faaliyet gösteren tüm destek güçlerinin, gerekli diplomatik izinlere sahip olduğunu belirten NORAD, Grönland hükümetine planlanan faaliyetler hakkında bilgi verildiğini de ifade etti.

Komutanlık, Alaska, Kanada ve ABD ana karası olmak üzere üç bölgenin biri ya da tümünde "Kuzey Amerika'nın savunması için rutin şekilde sürekli ve yaygın operasyonlar yürüttüklerini" belirtti.

Kanada medyası pazar günü Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir birliğin, Grönland'daki NORAD tatbikatına katıldığını ve Kanada Başbakanı Mark Carney'in Danimarka liderliğinde yürütülen egemenlik tatbikatlarına katılmak üzere ek birlikler konuşlandırmayı değerlendirdiğini bildirmişti. Haberlerde bu tatbikatların, Grönland'ın kritik önemdeki altyapısının korunmasına yönelik faaliyetler içerebileceği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

Havacılık, Diplomasi, Grönland, Savunma, Güncel, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel NORAD Grönland'da Faaliyet Başlatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek

13:20
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan’a sürpriz ziyaret
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret
12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:49
İslam Memiş’ten gram altın için çılgın tahmin
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin
12:36
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 13:43:48. #7.11#
SON DAKİKA: NORAD Grönland'da Faaliyet Başlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.