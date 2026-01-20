NORAD Grönland'da Faaliyet Başlatıyor

OTTAWA, 20 Ocak (Xinhua) -- Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD), uçaklarının "uzun süredir planlanan NORAD faaliyetlerini" desteklemek üzere kısa süre içinde Grönland'daki Pituffik Uzay Üssü'ne ulaşacağını açıkladı.

NORAD pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada uçakların, ABD ana karası ve Kanada'daki üslerden faaliyet gösteren diğer unsurlara katılacağını belirtti. Açıklamada söz konusu faaliyetlerin, ABD, Kanada ve Danimarka Krallığı arasındaki "köklü savunma işbirliği" üzerine gerçekleşeceği kaydedildi.

Faaliyetin Danimarka ile birlikte koordine edildiğini ve faaliyet gösteren tüm destek güçlerinin, gerekli diplomatik izinlere sahip olduğunu belirten NORAD, Grönland hükümetine planlanan faaliyetler hakkında bilgi verildiğini de ifade etti.

Komutanlık, Alaska, Kanada ve ABD ana karası olmak üzere üç bölgenin biri ya da tümünde "Kuzey Amerika'nın savunması için rutin şekilde sürekli ve yaygın operasyonlar yürüttüklerini" belirtti.

Kanada medyası pazar günü Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir birliğin, Grönland'daki NORAD tatbikatına katıldığını ve Kanada Başbakanı Mark Carney'in Danimarka liderliğinde yürütülen egemenlik tatbikatlarına katılmak üzere ek birlikler konuşlandırmayı değerlendirdiğini bildirmişti. Haberlerde bu tatbikatların, Grönland'ın kritik önemdeki altyapısının korunmasına yönelik faaliyetler içerebileceği kaydedildi.