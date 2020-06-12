Normalleşme sonrası Sultanahmet Camii'nde üçüncü cuma - Son Dakika

Normalleşme sonrası Sultanahmet Camii'nde üçüncü cuma

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının üçüncü haftasında tarihi yarımada bulunan vatandaşlar, cuma namazı için Sultanahmet Camii'sini doldurdu.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının üçüncü haftasında tarihi yarımada bulunan vatandaşlar, cuma namazı için Sultanahmet Camii'sini doldurdu. Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak cami avlusunda bulunan çimlerin üzerinde namaz kıldı. Normalleşme döneminin üçüncü haftasında vatandaşlar Cuma namazı için Sultanahmet Camii'sini doldurdu. Erken saatlerde camiye gelen vatandaşlar yanlarında seccade getirirken, getirmeyenlere Fatih Belediyesi görevlilerince tek kullanımlık seccade verildi. Cami görevlileri, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda da sık sık uyarılarda bulundu. Bazı vatandaşlar ise namazlarını Sultanahmet Meydan'ındaki çimenlerin üzerinde namaz kıldı. Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sererek saf tutan vatandaşlar, hutbenin okunmasının ardından cuma namazını kıldı. Camiye gelen vatandaşlar, namaz sonrasında da camiden kurallara uygun şekilde çıkılması konusunda uyarılarda bulunuldu. (Selim Bayraktar/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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