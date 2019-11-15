Son Dakika Haberleri: Norveç'te Alexander Sörloth şov! 3 dakikada...
Son Dakika Spor Norveç'te Alexander Sörloth şov! 3 dakikada... - Son Dakika Spor

Norveç'te Alexander Sörloth şov! 3 dakikada...

6 saat önce

Ev sahibi ekip 4. dakikada Reginiussen'in golüyle 1-0 öne geçti.

Norveç'te Alexander Sörloth şov! 3 dakikada..., System.String[]

Ev sahibi ekip 4. dakikada Reginiussen'in golüyle 1-0 öne geçti. İkinci gol ise 8. dakikada Fossum ile durumu 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.


İkinci yarıda ise Trabzonspor'un golcü futbolcusu sahneye çıktı. Alexander Sörloth, 62. ve 65. dakikada attığı gollerle skoru 4-0 yaptı.


Müsabaka 4-0 Norveç'in üstünlüğü ile sona erdi.


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan'ın Trump'a verdiği Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı kitabın içeriği ortaya çıktı
Erdoğan'ın Trump'a verdiği kitapta Türkiye'nin terörle mücadelesi anlatıldı İstanbul'da Erzurum Tanıtım Günleri başladı! Vatandaşlar akın etti Volkswagen'den Türkiye fabrikası açıklaması: Türkiye'de kurmazsak başka yerde de kurmayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 04:11:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Norveç'te Alexander Sörloth şov! 3 dakikada...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]