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Norveç'te Alexander Sörloth şov! 3 dakikada...
6 saat önce
Ev sahibi ekip 4. dakikada Reginiussen'in golüyle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekip 4. dakikada Reginiussen'in golüyle 1-0 öne geçti. İkinci gol ise 8. dakikada Fossum ile durumu 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda ise Trabzonspor'un golcü futbolcusu sahneye çıktı. Alexander Sörloth, 62. ve 65. dakikada attığı gollerle skoru 4-0 yaptı.
Müsabaka 4-0 Norveç'in üstünlüğü ile sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:07
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