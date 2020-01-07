Norveçli kadın Tekirdağ'da Müslüman oldu - Son Dakika

Norveç asıllı Linn Stordahl Macit, kendisi için düzenlenen İhtida Merasimi ile Müslüman oldu.



İslam dinini araştırdığını ve kendi isteğiyle Müslüman olmak istediğini belirten bir dilekçe ile Tekirdağ İl Müftülüğüne müracaat eden Linn Stordahl Macit için İl Müftülüğünde İhtida Merasimi tertip edildi.



Merasime İl Müftüsü İsmail İpek'in yanı sıra Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Ali Aydın, Eğitim Görevlisi Hüseyin Öresin ve Din Hizmetleri ve Eğitimi Şefi Ramazan Aktanbaş katıldı.



İngilizceye çevirinin Eğitim Görevlisi Hüseyin Öresin tarafından yapıldığı merasimde İl Müftüsü İsmail İpek, önce İslam dini hakkında bilgiler sundu ve ardından Linn Stordahl Macit, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet'i tekrarlayarak Müslüman oldu.



Merasim sonunda İl Müftüsü İsmail İpek tarafından Linn Stordahl Macit'e takdim edilen İhtida Belgesi'nin yanı sıra Kur'an-ı Kerim'in İngilizce meali ve İslam dini hakkında bilgiler içeren çeşitli kitaplar hediye edildi.



Öte yandan, İslam'ı seçen kadın Leyla ismini aldı. - TEKİRDAĞ