Nos Bastidores da Plantel Fotoğraf Portekiz Resmi
52 dakika önce
Confira os bastidores ve Portekiz'daki Liga das Nações'da. Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva ve Rui Patrício estão todos envolvidos hiçbir plantel anfitrião.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:06
Confira os bastidores ve Portekiz
'daki Liga das Nações'da. Cristiano Ronaldo
, Bernardo Silva
ve Rui Patrício estão todos envolvidos hiçbir plantel anfitrião.
West Ham United, Hasan Ali Kaldırım'ı istiyor
Galatasaray'da Banega gelişmesi!
Mesut Özil'in nişanlısı Amine Gülşe, bekarlığa veda partisinde gözyaşlarına boğuldu
Başakşehir, Abdullah Avcı'nın yerine Okan Buruk ile anlaştı