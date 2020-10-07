Nostaljik radyolarla zaman tünelinde yolculuk - Son Dakika

Nostaljik radyolarla zaman tünelinde yolculuk

07.10.2020 09:55

Nostaljik radyolarla zaman tünelinde yolculuk Bursa'da 35 yıldır nostaljik radyo, televizyon ve gramofon koleksiyonu ve tamiri yapan Ahmet Ali Şağın, Tayyare Kültür Merkezi'nde sergi açtı.

Nostaljik radyolarla zaman tünelinde yolculuk

BURSA - Bursa'da 35 yıldır nostaljik radyo, televizyon ve gramofon koleksiyonu ve tamiri yapan Ahmet Ali Şağın, Tayyare Kültür Merkezi'nde sergi açtı. Açılışa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.

Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle açılışı yapılan sergide eski radyolar başta olmak üzere, gramofon, televizyon ve plaklar görücüye çıktı. Serginin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Teknolojinin yaygın olmadığı dönemde radyolar gramofonlar tek kanallı siyah beyaz televizyonlar bizim hayatımızdı. Bu gün teknoloji üst düzeyde. Elimizdeki telefonlarla dünyanın dört bir yanından haber alabiliyoruz. Genç kardeşlerimizin için bunlar pek bir şey ifade etmiyor olabilir, ama eğer gerçekten bunları incelerseler ve radyo sahibi olursalar daha çok seveceklerini düşünüyorum. Bu nostalji yaşatılması gerekiyor" dedi.

35 yıldır nostaljik radyo, televizyon ve gramofon koleksiyonu ve tamiri yapan Ahmet Ali Şağın, "Burada 300'e yakın radyomuz var. Hepsini buraya sığdırmamız mümkün değil. Salon aldığı kadar doldurduk. 1930'lardan başlayan radyolarımız var. Bu sergiyi satış amacıyla açmadık. Kültürel faaliyet olsun diye açıldı. Fazla olan, aynı üründen 2 adet varsa bunları satıyoruz. Televizyonlu radyolarımız var. Değişik, internette görmediğiniz radyolarımız var. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bu radyoları toparladık. 35 yıldır televizyon radyo tamirciliği yapıyorum. Biriktire biriktire bu seviyeye geldik. Benim için biri değil hepsi değerli" ifadelerini kullandı.

Nostaljik radyolarla zaman tünelinde yolculuk
Nostaljik radyolarla zaman tünelinde yolculuk
Nostaljik radyolarla zaman tünelinde yolculuk
Nostaljik radyolarla zaman tünelinde yolculuk

Ahmet Ali, Bursa, Radyo, TV, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Nostaljik radyolarla zaman tünelinde yolculuk - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Masumlar Apartmanı'nın başrolü Birkan Sokullu, sevgilisiyle görüntülendi Son Dakika! Putin: Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var ama çatışmalar Ermenistan toprağında yapılmıyor
Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti         
15:50
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
İki yıl önce sulama kanalına düşüp, kurtulmayı başaran imam, bu kez de kanaldan iki can kurtardı İki yıl önce sulama kanalına düşüp, kurtulmayı başaran imam, bu kez de kanaldan iki can kurtardı         
14:36
Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu         
13:41
Cemal Can Canseven'den Cemal Can Canseven'den "Nisa Bölükbaşı ile görüşmemenizi Danla Bilic mi istedi?" sorusuna cevap         
13:00
Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti: Test atışları yapılacağı iddialarından endişeliyiz Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti: Test atışları yapılacağı iddialarından endişeliyiz         
12:28
Uğurcan Çakır, 16 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli futbolcusu oldu Uğurcan Çakır, 16 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli futbolcusu oldu         
11:28
Kayınvalidesini önce darbedip, sonra silahla ateş eden damat: Suç kastı ile hareket etmedim Kayınvalidesini önce darbedip, sonra silahla ateş eden damat: Suç kastı ile hareket etmedim         
11:05
İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi         
10:55
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, mahkemeye başvurarak cezayı iptal ettirdi Hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, mahkemeye başvurarak cezayı iptal ettirdi         
09:58
Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat darbetti Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat darbetti         
09:16
Cazibe Merkezleri Programı'ndaki il sayısı Kilis'in de etkilenmesiyle 24 oldu Cazibe Merkezleri Programı'ndaki il sayısı Kilis'in de etkilenmesiyle 24 oldu         
09:03
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 16:09:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nostaljik radyolarla zaman tünelinde yolculuk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei