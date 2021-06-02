NTO ve Bankalardan Nefes Kredisi İşbirliği - Son Dakika

NTO ve Bankalardan Nefes Kredisi İşbirliği

Nazilli Ticaret Odası (NTO) ile nefes kredisi protokolü imzalayan bankalar işbirliğine giderek pandemi süresince mağdur olan esnafa desteği artırdı.

Nazilli Ticaret Odası (NTO) ile nefes kredisi protokolü imzalayan bankalar işbirliğine giderek pandemi süresince mağdur olan esnafa desteği artırdı. Nefes kredisi sektör toplantısı için Nazilli Ticaret Odası'nda bir araya gelen banka şube müdürleri esnafa destek için işbirliğinin artmasına kara verdiler.

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Nazilli Ticaret Odası Yönetiminin ev sahipliğinde odanın toplantı salonunda düzenlenen ve protokol imzalanan bankaların şube müdürlerinin katıldığı toplantıda ticaret odası üyelerinin nefes kredisinden kolaylıkla yararlanmaları için karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Bankaların şube müdürlerinin katıldığı toplantıda nefes kredisinden ayrı olarak uygun kredi ve finans imkanlarından oda üyelerinin daha fazla faydalanması için bu toplantıların sürdürülmesine karar verildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odaların finansman kaynaklarından kullandırılacak Nefes Kredisinin, banka bazında ayrı ayrı değil tüm bankalar için belirlenen ortak Oda limitinden tahsis edileceği belirtildi.


"Üyelerimiz adına bir fırsat"


Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan yaptığı açıklamada; "Türkiye Odalar ve Birliği, Bankalar ve Kredi Garanti Fonu arasında imzalanan protokol neticesinde hayata geçirilecek olan Nefes Kredisini, üyelerimiz adına bir fırsat olarak görüyorum. Ticaret Odasına kayıtlı işletme ve firmalar adına talep ettiğimiz Nefes Kredisinin 2021 yılı için tekrar hayata geçirilecek olması bizleri sevindirmiştir. Daha önce uygulanan kredilerinden yararlanamayan üyelerimizin nefes kredisinden yararlanmasını ümit ediyorum. Nazilli Ticaret Odası üyeleri için toplamda yaklaşık olarak 15 Milyon TL lik bir kredi tahsisi öngörüyoruz. Ancak daha önceki kredilerde olduğu gibi; Nefes Kredisi değerlendirme sürecinde Odanın herhangi bir referansı olmayacak" dedi.


"Kurumsal işbirliği devam edecek"


Başkan Arslan açıklamasının devamında, "Özellikle genelgeler kapsamında kapanan işyerlerinin ihtiyaç duyduğu finansmanın nefes kredisi ile bir nebze olsun karşılanacak olması yaptığımız çalışmaların karşılığını almak anlamında önem taşımaktadır. NTO olarak üyelerimiz adına tespit ettiğimiz her ihtiyacı ve talebi kararlılıkla sonuca ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Toplantıya iştirakleri ve konuya gösterdikleri hassasiyet nedeniyle Bankalarımızın Şube Müdürlerine teşekkür ediyorum. Kurumsal işbirliğin devam ettirilmesi bölgenin kalkınması için önem verdiğimiz hususların başında gelmektedir" dedi.


Şube Müdürleri de yaptıkları açıklamalarda; Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 Milyon TL altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yaşayan; Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Ticaret Borsası'na kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacağını ifade ettiler. 2020 yılı cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'lerin azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ'lerin ise azami 200 bin TL kredi kullanabileceği belirtildi. Ayrıca, TOBB ve Oda/Borsalarda kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacak. İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak olan 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranının yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendiği ifade edilirken, bu anlamda bölgede faaliyette bulunan işletmelerin finans ihtiyaçlarına çözüm ortağı olarak katkı vermekten mutluluk duyacakları da belirtildi. - AYDIN

Türk Lirası, Nazilli, Türkiye, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 09:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi NTO ve Bankalardan Nefes Kredisi İşbirliği - Son Dakika Ekonomi
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