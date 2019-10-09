Son Dakika Haberleri: Numan Kurtulmuş harekatı euronews'e yorumladı: Milletimiz için yeni bir sınav başlamıştır
Son Dakika Dünya Numan Kurtulmuş harekatı euronews'e yorumladı: Milletimiz için yeni bir sınav başlamıştır

Numan Kurtulmuş harekatı euronews'e yorumladı: Milletimiz için yeni bir sınav başlamıştır

1 saat önce

Numan Kurtulmuş harekatı euronews'e yorumladı: Milletimiz için yeni bir sınav başlamıştır

Numan Kurtulmuş harekatı euronews'e yorumladı: Milletimiz için yeni bir sınav başlamıştır, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin 'Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından euronews'e konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan etmesi ile askeri operasyonun resmen başlamış olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Milletimiz için yeni bir sınav başlamıştır. Şimdi 82 milyon bütün farklılıklarımızı bir kenara bırakarak Mehmetçiğimize dua edeceğiz." dedi.


Ailelerin evlat acısı yaşamamalarını ve Türk bayrağının en yükseklere çıkmasını temenni ettiğini ekleyen Kurtulmuş, " Suriye'nin kuzeyindeki kardeşlerimizin hakkını hukukunu koruyabilmek için Türkiye'ye Allah'ın fırsat vermesi için dua edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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Numan Kurtulmuş, Euronews, AK Parti, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:21 
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