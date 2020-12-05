NUN Okulları, engelli bireyler için farkındalık etkinliği düzenledi - Son Dakika

NUN Okulları, engelli bireyler için farkındalık etkinliği düzenledi

05.12.2020 17:21
NUN Okulları, engelli bireyler için farkındalık etkinliği düzenledi, System.String[]

NUN Okulları, engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek, yaşadıkları zorlukları anlamak ve eşit yaşam hakları konusunda farkındalık yaratmak için düzenlediği çevrim içi etkinlikte öğrencilerini, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Beykoz Şubesi Başkanı Saniye Efe ile buluşturdu.

NUN Okulları, engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek, yaşadıkları zorlukları anlamak ve eşit yaşam hakları konusunda farkındalık yaratmak için düzenlediği çevrim içi etkinlikte öğrencilerini, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Beykoz Şubesi Başkanı Saniye Efe ile buluşturdu.

NUN Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilen çevrim içi etkinlik öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi.

TOFD Beykoz Şubesi Başkanı Saniye Efe etkinlikteki konuşmasında, derneğin gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarına ve başarılı engelli bireylerin hayatlarından örneklere yer verdi.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Efe, azim ve istekliliğin tüm engelleri alt edebileceğini, engelli bireylerin de mutlaka sosyal hayatın içinde aktif şekilde yer alması gerektiğini vurguladı.

NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida Üye de nüfusunun yaklaşık yüzde 15'i engelli olan bir dünyada, engelli bireylerin haklarının ve yaşadıkları zorlukların görmezden gelinmesinin düşünülemeyeceğini ifade etti.

Hayatın her alanında özellikle de engelli çocukların eğitimleri için şartların iyileştirilmesini önemsediklerini belirten Üye, NUN Okulları olarak, son 4 yılda 361 gönüllü öğrenciyle 154 sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiklerini, toplumda fark yaratmayı amaçlayan projeleri her yıl daha da çeşitlendirdiklerini ve bu projelerde aktif görev alan öğrenci sayısını da artırdıklarını aktardı.

Üye, hem toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş öğrenciler yetiştirmenin hem de pek çok ihtiyaca dokunabilmenin mutluluğunu paylaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Örneğin, bu yıl insanlık yararına teknoloji temasıyla yola çıkan ortaokul öğrencilerimiz, ilk kez Braille alfabesini öğrenmeye başlayan görme engelli çocukların yaşadıkları zorlukların önüne geçmek üzere 'Görmüyorum Deme, Klavyemi Dene' adlı proje geliştirdi. Öğrencilerimiz proje kapsamında 3D modellemeyle baskı alınan Braille alfabesini bir klavyeye monte ederek aşamalı şekilde harf ve kelimeleri öğreten bir oyun kodladılar. Geçtiğimiz yıl da görme engelli öğrenciler için pek çok sesli soru bankası, eğitim materyali ve çalgı aletleri üreterek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Niyetimiz, ilerleyen dönemlerde mevcut projelere yenilerini eklemek ve bunları sürekli hale getirmek."???????

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Engelli, Beykoz, EFE, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NUN Okulları, engelli bireyler için farkındalık etkinliği düzenledi - Son Dakika


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