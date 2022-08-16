Aynı dönemde dış ticaret hacminin yüzde 39,4 artarak 63,7 milyar dolara ulaştığı kaydedilen raporda, imalat ürünleri ihracatının yüzde 33,5 büyüyerek 12 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Raporda, söz konusu dönemde ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 3,3 büyüdüğü ve büyümenin ise inşaat, telekomünikasyon, ticaret, nakliye ve depolama, imalat ve tarım alanlarında kaydedildiği belirtildi.

Kazakistan'ı yılbaşından bu yana 195 bin yabancı turist ziyaret etti

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kazakistan ekonomisi yılın 7 ayında yüzde 3,3 büyüdü - Son Dakika

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