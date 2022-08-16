Kazakistan ekonomisi yılın 7 ayında yüzde 3,3 büyüdü - Son Dakika
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Kazakistan ekonomisi yılın 7 ayında yüzde 3,3 büyüdü

16.08.2022 13:34
Kazakistan ekonomisi yılın 7 ayında yüzde 3,3 büyüdü

NUR Kazakistan'da bu yılın 7 ayında ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 3,3 büyüme kaydettiği bildirildi.

NUR Kazakistan'da bu yılın 7 ayında ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 3,3 büyüme kaydettiği bildirildi.

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Alibek Kuantırov, haftalık Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda yılın ocak-temmuz dönemine ilişkin ülkenin sosyoekonomik kalkınması ile ilgili raporunu sundu.

Raporda, söz konusu dönemde ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 3,3 büyüdüğü ve büyümenin ise inşaat, telekomünikasyon, ticaret, nakliye ve depolama, imalat ve tarım alanlarında kaydedildiği belirtildi.

Aynı dönemde dış ticaret hacminin yüzde 39,4 artarak 63,7 milyar dolara ulaştığı kaydedilen raporda, imalat ürünleri ihracatının yüzde 33,5 büyüyerek 12 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan toplantıda Ulusal Banka Başkan Yardımcısı Akılcan Baymagambetov da temmuz ayında ülkede yıllık enflasyonun yüzde 15'e ulaştığına ve gıda fiyatlarının yüzde 19,7 arttığına dikkati çekti.

Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov ise hükümete enflasyonla mücadeleyi sürdürme talimatı verdi.

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Kaynak: AA

Kazakistan, Kabine, Güncel, Son Dakika

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