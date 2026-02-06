Nurdağı'nda Deprem Konutları Tamamlandı - Son Dakika
Nurdağı'nda Deprem Konutları Tamamlandı

06.02.2026 10:53
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde deprem konutlarının %95'i bitirildi. Depremzedeler memnun.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 7 bin 441 konutun yüzde 95'i tamamlandı. Tamamlanan konutlara yerleşen depremzede vatandaşlar, evlerini kısa sürede yapıp teslim eden devlete teşekkür etti.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde büyük yıkıma ve can kayıplarına yol açtı. Depremden en ağır etkilenen ilçelerden biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 5 bin 941 konut yıkılırken, 2 bin 28 kişi hayatını kaybetti. Felaketin ardından başlatılan çalışmalarda devlet-millet iş birliğiyle yaralar hızla sarılmaya başlandı. Yapılan saha taramaları ve hasar tespit çalışmalarının ardından konut inşa süreci başlatıldı. Bu kapsamda Nurdağı'nda bin 709'u kırsalda, 5 bin 732'si ilçe merkezinde olmak üzere toplam inşasına başlanan 7 bin 441 konutun yüzde 95'i tamamlandı.

3 bin 877 konut hak sahiplerine teslim edildi

AFAD tarafından hak sahipleri için gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından 3 bin 877 konut hak sahiplerine teslim edildi. Yeni evlerine yerleşen depremzede vatandaşlar, devletin verdiği sözü yerine getirdiğini ve bir yıl içerisinde evlerini teslim ettiğini belirterek, memnuniyetlerini dile getirdi. Deprem konutlarına yerleşen vatandaşlar, yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyor.

"Allah devlete, millete zeval vermesin"

Depreme ailesiyle evde yakalandıklarını anlatan Abdullah Tozsu, teslim edilen konutların temiz ve eksiksiz yapıldığını belirterek, devlete minnettar olduğunu söyledi. Devletin her zaman yanlarında olduğunu ve evlerinin kısa sürede teslim edildiğini belirten Tozsu, "Biz teslim edilen evimizden çok memnunuz. Allah devlete, millete zeval vermesin. Binalarımızı çok güzel yaptılar. Biz kendi imkanlarımızla böyle evler yapamazdık. 2-3 sene bitmeden hemen eve geçtik. Evlerimiz, tertemiz ve eksiksiz bir şekilde yapılmış" dedi.

"Biz yapsak iki senede böyle yapamazdık"

Deprem döneminde hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını belirten Hatun Tozsu, "Eski Nurdağı ile yeni Nurdağı arasında çok fark var. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Deprem döneminde de biz hiçbir sıkıntı çekmedik. Deprem oldu, her şeyimiz geldi, konteynerimiz de geldi. Teslim aldığımız evlerden de çok memnunuz. Biz kendi imkanlarımızla ev yapsak iki senede böyle evler yapamazdık. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

"O gün asla unutamayacağımız bir gün oldu"

Depremde yeni aldıkları evlerinin yıkılması sonucu 18 yaşındaki oğlu Mustafa Topal'ın enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini belirten Hatice Topal ise, yaşadıkları tüm acılara rağmen yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "6 Şubat depremini yaşadık. Depremden sonra kendimize gelemeyeceğimizi düşündük. Yine de üzerimizde etkisi var ama eskisi gibi değiliz. Şükürler olsun ki evimiz oldu. Devletimizden Allah razı olsun. Biz çadırda, konteynerde oturduğumuz günleri, 6 Şubat'ta yaşadığımız acıları hiç unutamadık. Allah o günleri hiç kimseye bir daha yaşatmasın. Çadırda yaşadığımız günlere göre evlerimizden çok memnunuz. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" şeklinde konuştu.

"Önceki evimize göre burası daha sıcak, modern ve sağlam"

Teslim aldıkları konutun önceki evlerine göre daha sıcak, modern ve sağlam inşa edildiğini söyleyen Mehmet Topal da, "Depremden 3 ay önce Yenimahalle'de bulunan evimizi borçla almıştık ve aradan 3 ay geçti deprem oldu. İki oğlum vardı, büyüğü vefat etti. Devletimiz sağ olsun çok kısa bir sürede evimizi yaptı ve bize teslim etti. Evimizden çok memnunuz. Önceki evimize göre burası daha sıcak, modern ve sağlam gözüküyor. Birkaç hafta önce yine 4,1 şiddetinde oldu ve binamızda herhangi bir esneklik bile olmadı. Evler çok sağlam ve depreme dayanıklı yapılmış" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Nurdağı, Deprem, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
