Nurdağı\'nda Kar Yağışı Sonrası Çatılar Çöktü

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde kar yağışı sonrası sanayi sitesindeki 12 iş yerinin çatısı çöktü, 1 araç hasar gördü.

Kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası Nurdağı Sanayi Sitesi'nde üzerinde biriken kar kütlesi nedeniyle 12 iş yerinin çatısı, çöktü. Çöken bir çatının altında kalan araç, zarar gördü. Sanayi Sitesi esnafından Yunus Mestosmanoğlu, kar nedeniyle iş yerine bugün geldiğini ve birikinti nedeniyle kendisi gibi birçok esnafın çatısının çöktüğünü söyledi.