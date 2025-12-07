Nurettin Topçu\'ya Vefa

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim Akademisi, tarafından düzenlenen program kapsamında Nurettin Topçu'nun vefatının 50. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programı ve atölye çalışmaları, Aydın Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğretmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitimin hem felsefi hem de mesleki yönünü besleyen programın açılışını Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan yaptı. Özcan, konuşmasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitim sisteminin geleceğini şekillendiren yönüne dikkat çekerek, köklere bağlı bir eğitim anlayışının önemine vurgu yaptı. Modelin yalnızca akademik başarıya odaklanmadığını belirten Özcan, milli ve manevi değerlere sahip, eleştirel düşünebilen, tarih bilinci yüksek bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Nurettin Topçu'nun eğitim felsefesinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel dayanaklarından olduğunu dile getiren Özcan, Topçu'nun öğretmenliği bir meslekten çok bir gönül ve ruh işi olarak tanımladığını hatırlattı.

Program, alanında uzman altı isim tarafından verilen iki seminer ve dört atölye çalışmasıyla zenginleşti. Öğretmenler, "İz Bırakan Eğitimci Nurettin Topçu", "Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları", "Oyun ve Etkinliklerle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi", "Öğrenci ile Duygusal Bağın İnşası", "Etkili Sunum Teknikleri" ve "Etkili İletişimde Beden Dili" gibi başlıklarda bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, katkı sunan tüm eğitimcilere teşekkür ederek bu tür mesleki gelişim programlarının artarak devam edeceğini belirtti. - AYDIN