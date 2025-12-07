Nurettin Topçu'ya Vefa - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Nurettin Topçu'ya Vefa

Nurettin Topçu\'ya Vefa
07.12.2025 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler'de Nurettin Topçu'nun 50. yılı anma programı, eğitim felsefesi ve atölyelerle kutlandı.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim Akademisi, tarafından düzenlenen program kapsamında Nurettin Topçu'nun vefatının 50. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programı ve atölye çalışmaları, Aydın Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğretmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitimin hem felsefi hem de mesleki yönünü besleyen programın açılışını Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan yaptı. Özcan, konuşmasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitim sisteminin geleceğini şekillendiren yönüne dikkat çekerek, köklere bağlı bir eğitim anlayışının önemine vurgu yaptı. Modelin yalnızca akademik başarıya odaklanmadığını belirten Özcan, milli ve manevi değerlere sahip, eleştirel düşünebilen, tarih bilinci yüksek bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Nurettin Topçu'nun eğitim felsefesinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel dayanaklarından olduğunu dile getiren Özcan, Topçu'nun öğretmenliği bir meslekten çok bir gönül ve ruh işi olarak tanımladığını hatırlattı.

Program, alanında uzman altı isim tarafından verilen iki seminer ve dört atölye çalışmasıyla zenginleşti. Öğretmenler, "İz Bırakan Eğitimci Nurettin Topçu", "Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları", "Oyun ve Etkinliklerle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi", "Öğrenci ile Duygusal Bağın İnşası", "Etkili Sunum Teknikleri" ve "Etkili İletişimde Beden Dili" gibi başlıklarda bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, katkı sunan tüm eğitimcilere teşekkür ederek bu tür mesleki gelişim programlarının artarak devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Nurettin Topçu, Etkinlik, Efeler, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nurettin Topçu'ya Vefa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız
TAG Otoyolu’nda 3 tır çarpıştı Araçlarda yangın çıktı TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
07:41
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
07:24
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
06:54
Korkulan oldu Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
06:35
Van’daki 4.6’lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya’da
Van'daki 4.6'lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 09:03:38. #7.12#
SON DAKİKA: Nurettin Topçu'ya Vefa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.