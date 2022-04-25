Nuri Demirağ'ın torunları 5 KM menzilli roket geliştiriyor - Son Dakika
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Nuri Demirağ'ın torunları 5 KM menzilli roket geliştiriyor

25.04.2022 12:51

Nuri Demirağ'ın torunları 5 KM menzilli roket geliştiriyor Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Anadolu Lisesi öğrencileri, 5 bin metre menzilli roketleri ile Demirağ Roket Takımı adıyla TEKNOFEST' te boy gösterecekSİVAS Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Anadolu Lisesi öğrencileri, 5...

Nuri Demirağ'ın torunları 5 KM menzilli roket geliştiriyor

Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Anadolu Lisesi öğrencileri, 5 bin metre menzilli roketleri ile Demirağ Roket Takımı adıyla TEKNOFEST' te boy gösterecek

SİVAS Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Anadolu Lisesi öğrencileri, 5 bin metre menzilli roketleri ile Demirağ Roket Takımı adıyla TEKNOFEST' te boy gösterecek .

Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Anadolu Lisesi geçmişte yaşadığı TEKNOFEST başarılarına yenisini eklemeye hazırlanıyor. Roket alanında lise kategorisinde yarışacak olan Sivas Bilişim Demirağ Roket Takımı, 5 bin metre menzilli roketlerinin tasarım aşamasını bitirerek üretim aşamasına geçti. Projenin bitmesinin ardından yarışma esnasında 5 bin metre yukarıya çıkması hedeflenen roketi havadayken gereksiz parçaları bırakarak paraşütle aşağıya inmesi amaçlanıyor.

"Çocuklarımızı geleceğin uzay teknolojilerine hazırlamaya çalışıyoruz"

Projeden sorumlu Fizik Öğretmeni Murad İlgin, TEKNOFEST başarılarını sürdürmek istediklerini belirterek, "Okulumuz bünyesinde daha önce TEKNOFEST başarılarına güvenerek ve bize bırakılan mirası devam ettirme isteğiyle bir roket takımı kurduk. TEKNOFEST yarışmalarına ön başvurularımızı yaptık. Birinci aşamayı geçmiş bulunmaktayız. Şuanda da gerekli tasarım çalışmaları yaparak çocuklarımızı geleceğin uzay teknolojilerine hazırlamaya çalışıyoruz. Bizimki kuru yakıt itmeli roket, lise kategorisinde katılıyoruz. Barut etkili bir sistemle roketin 5 bin metreye çıkmasını hedefliyoruz. 5 bin metre hedefimize ulaşan roketimizin de gerekli yük ve parçaları bırakarak paraşüt yardımıyla aşağıya inmesini hedefliyoruz. Şuan tasarım aşamalarını bitirdik. Üretim aşamasındayız bir fiberglas gövde, paraşüt ekipmanları, gerekli elektronik donanımlarının kurulması ve devrelerin hazırlanması aşamasındayız" şeklinde konuştu.

"Nuri Demirağ'ın adıyla göklere çıkacağız"

Projede çalışan öğrencilerden Berat Gülevik, TEKNOFEST birinci olmak istediklerini söyleyerek, "Lise kategorisinde TEKNOFEST yarışmasına roket alanında katıldık. Roketimizi 5 bin metre çıkarmayı planlıyoruz. Öncelikle 300 takım arasından ÖTR aşamasını geçtik. Şimdi KTR aşamasındayız, rapor hazırlıyoruz. Takımımızın ismi Sivas Bilişim Demirağ Roket Takımı. Nuri Demirağ'ın her zaman Türk uçaklarını görmek tüm dünyaya adını duyurmak gibi bir amacı vardı ve bunu başarmıştı. Bizde şimdi onun adıyla beraber tekrar göklere çıkacağız inşallah. Amacımız TEKNOFEST' e birinci olmak" ifadelerini kullandı.

Nuri Demirağ'ın torunları 5 KM menzilli roket geliştiriyor
Nuri Demirağ'ın torunları 5 KM menzilli roket geliştiriyor
Nuri Demirağ'ın torunları 5 KM menzilli roket geliştiriyor
Nuri Demirağ'ın torunları 5 KM menzilli roket geliştiriyor

YORUMLAR
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Nuri Demirağ, Bilişim, Sivas, Roket, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nuri Demirağ'ın torunları 5 KM menzilli roket geliştiriyor - Son Dakika


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