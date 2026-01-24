Nuri el-Maliki Yeniden Başbakan Adayı

Irak'ta Şii partiler, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki'yi yeniden başbakan adayı olarak gösterdi.
Irak resmi haber ajansı İNA'da yer alan habere göre, Şii partilerden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, başbakan adaylarının Maliki olduğunu duyurdu.
Nuri el-Maliki, Irak'ta 2006-2014 yılları arasında iki dönem üst üste başbakan olarak görev yapmıştı.
