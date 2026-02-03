Nürnberg'de Bıçaklı Kavga: Bir Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Nürnberg'de Bıçaklı Kavga: Bir Ölü

03.02.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nürnberg'de bir tartışma sonucu 26 yaşındaki bir kişi bıçakla öldürüldü, 43 yaşındaki şüpheli gözaltında.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG)-Almanya'nın Nürnberg kentinde bir apartmanda çıkan tartışmada bıçaklanan bir kişi yaşamını yitirdi.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, olay pazartesi akşamı bir apartmanda meydana geldi. İki erkek arasında çıkan tartışma sırasında 26 yaşındaki kişi ağır bıçak darbeleriyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde 43 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. İlk bilgilere göre tarafların birbirini tanıdığı belirtildi. Tartışmanın çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı.

Nürnberg Kriminal Polisi'ne bağlı cinayet masası, 43 yaşındaki şüpheli hakkında "öldürme" şüphesiyle soruşturma başlattı. Olayla ilgili detayların soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Cinayet, Kavga, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nürnberg'de Bıçaklı Kavga: Bir Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

12:12
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
11:54
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:13
Enflasyon neden yüksek geldi Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 12:35:00. #7.11#
SON DAKİKA: Nürnberg'de Bıçaklı Kavga: Bir Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.