Nursultan Nazarbayev Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Nursultan Nazarbayev Kovid-19'a yakalandı

NUR Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'de yeni tıp koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

NUR Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'de yeni tıp koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Kurucu Cumhurbaşkanı resmi sitesinden yapılan açıklamada, Nazarbayev'in Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada Nazarbayev'in izole edildiği ifade edilerek, "Endişeye gerek yok. Nursultan Nazarbayev, uzaktan çalışmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı. Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 335 artarak 15 bin 877'ye ulaştı, vaka sayısında artış yüzde 2,2 olarak gerçekleşti. Virüsten iyileşenlerin sayısı 273 artarak 9 bin 902'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 9 artarak 97'ye çıktı. Genel vaka sayısına dahil edilmeyen ve hastalık belirtileri bulunmayan vaka sayısı 656 artarak 6 bin 831'e yükseldi. Ülkede Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov ile Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin'in virüse yakalandığı açıklanmıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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