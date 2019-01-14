Nusaybin'de Hırsızlık Şüphelisi 4 Kişi Yakalandı
59 dakika önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Mardin
'in Nusaybin
ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, son günlerde ilçede artan hırsızlık ihbarları üzerine Nusaybin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro
ekipleri çalışma başlattı. İlçedeki MOBESE ve güvenlik kameralarından hırsızlık yapılan bölgeleri kontrol eden ekipler, şüphelendikleri şahısları takibe aldı. Çalışmada, 4 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan 3'ünün çaldıkları tüfeği satmaya çalışırken suçüstü yakalandığı öğrenildi. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda da 1 adet çalıntı tüfek ve 55 fişek ile hırsızlıkta kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:53 Kaynak: İHA
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